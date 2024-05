Eugene Levy est tout simplement irrésistible dans la deuxième saison de la série Eugene Levy, voyageur malgré lui (The Reluctant Traveler) présentée sur Apple TV+.

La star des films American Pie et de la série Bienvenue à Schitt’s Creek n’est pas un grand voyageur, mais il nous fait découvrir, avec humour, des endroits aussi inusités qu’extraordinaires de l’Europe, notamment en Italie, en France, en Allemagne, en Grèce et en Espagne.

Son parcours européen débute dans le nord de la Suède à Gammelstad, où il se rend en bateau dans une région où il y a plus de 47 espèces de moustiques ! Il se dirige ensuite vers l’Écosse, l’épisode le plus émouvant, puisqu’il visite à Glasgow la très modeste maison où sa mère a vécu avant d’émigrer au Canada à 13 ans.

Il part ensuite en France où il a rendez-vous avec l’actrice Joan Collins qui habite à Saint-Tropez, il va boire du champagne, jouer à la pétanque, et oh attention, il va goûter à des huîtres ! En Allemagne il s’aventure dans une cure thermale dans la très luxueuse île de Sylt, en Italie, où il apprécie la dolce vita en Toscane dans un hameau du XIIe siècle, il va aller chasser la truffe et faire les vendanges.

En Espagne, à Séville, pour notre plus grand plaisir, il va s’initier au plaisir du football européen (soccer), et aux fans déchaînés des deux équipes de Séville. Il va même visiter le stade Benito Villamarin de 60 000 places, berceau du Real Betis Balompié où il rencontre le joueur Héctor Bellerín.

Ce qu’on aime de cette série, c’est le charme d’Eugene Levy, 77 ans, qui sort de sa zone de confort et qui nous emmène dans des endroits originaux. Il rencontre des habitants qui nous font aimer leur région, et il dort dans des hôtels sublimes où on n’ira certainement jamais, comme l’hôtel Lily of the Valley de Saint-Tropez, ou l’hôtel Alphonso XIII à Séville. Le voyage, c’est la vie, mais c’est aussi très amusant et instructif en compagnie d’Eugene Levy.

La deuxième saison d’Eugene Levy, voyageur malgré lui est présentée sur Apple TV+.