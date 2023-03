Attention : vedettes à l’horizon.

Steven Spielberg, Cate Blanchett, ou Michelle Yeoh, s’ils ne gagnent pas de statuette dimanche soir, ne repartiront pas pour autant les mains vides des Oscars. Dans le traditionnel sac surprise distribué aux artistes ayant raflé le plus de nominations se trouvent plusieurs bonbons, dont… un séjour de trois nuits dans une richissime résidence de la région d’Ottawa !

Vous avez bien lu. Baptisée « The Lifestyle », la cabane construite en 2014, dont le Ottawa Citizen dresse un élogieux portrait, en jette. Pensez : planchers en granite, salle de cinéma, piscine, jacuzzi, et une cage d’escalier qui défie apparemment les lois les plus élémentaires de la gravité. Sans oublier les deux voitures de sport mises à la disposition de ses joyeux visiteurs (une Shelby Cobra et une McLaren Artura, si vous voulez tout savoir), à 40 000 $ la valeur du séjour, on devine que les locataires ne devraient effectivement manquer de rien.

La valeur totale de ce fameux prix de consolation (une tradition de plus de vingt ans que l’on doit non pas à la Soirée des Oscars, mais bien à une boîte de pub, Distinctive Assets) est estimée à plus de 100 000 dollars américains. Il inclut, cette année, entre autres : une bouteille d’eau de lait de coco, une liposuccion et trois jours sur une île volcanique italienne. À noter que le séjour canadien est le plus gros cadeau du lot.