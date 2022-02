Parmi les films présentés, on trouve Pérou en humour, une réalisation franco-québécoise de Yannick Gervais et d’Alban Jouvin.

À défaut de billets d’avion, on peut se procurer un billet pour le Festival international du voyage, du 5 au 11 février, où seront présentés en ligne quatre films d’aventure et une conférence-photo par des réalisateurs nomades issus de la francophonie (Canada, France, Belgique et Suisse).

Sylvain Sarrazin La Presse

Au menu : Alaska, Himalaya, route de la soie, Pérou et tour du monde à deux roues. La conférence se tient samedi à 13 h, tandis que les films seront accessibles à la demande jusqu’au 11 février.