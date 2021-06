Europe

Les plantes aromatiques pour attirer les touristes à Chypre

(Nicosie) Lavande, basilic ou rose : à Chypre, un savoir-faire ancestral entoure la culture et les bienfaits des plantes aromatiques, un patrimoine que cherchent à promouvoir certains producteurs pour attirer de nouveaux touristes sur l’île, plus connue pour ses eaux turquoise et ses sites archéologiques.