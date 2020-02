Walt Disney World : Epcot se métamorphose

(Orlando) Quand Walt Disney a imaginé Epcot dans les années 60, il voulait que son « Experimental Prototype Community of Tomorrow » reste toujours un modèle de ce que nous réserve l’avenir. Inauguré en 1982, le deuxième parc thématique de Walt Disney World avait donc besoin d’un sérieux coup de plumeau. Epcot entreprend donc cette année sa plus importante métamorphose à ce jour. Survol des nouveautés et des changements prévus aux quatre environnements principaux.