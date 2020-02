Les trésors cachés d’Ocala

(Ocala, Floride) Passionnés de chevaux ? Vous avez certainement déjà entendu parler d’Ocala, réputé pour ses élevages de pur-sang. À une heure et demie de route d’Orlando et de Daytona Beach, cette ville du comté de Marion a plus d’un tour dans son sac pour surprendre ses visiteurs avec son millier de fermes équines et sa forêt nationale aux sources d’eau translucides et aux agréables sentiers. Cap sur la Floride méconnue.