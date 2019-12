Le Belize d’un Montréalais, entre jungle et mer

Ce « mouchoir de pays » qu’est le Belize, comme l’écrit le journaliste et auteur français Alain Dugrand dans son livre sur l’ancien Honduras britannique, attire de plus en plus l’attention des Québécois. Un Montréalais, Daniel Lighter, y possède même deux hôtels, l’un à la mer, l’autre dans la forêt tropicale. Nous avons découvert les deux charmants visages d’un territoire encore peu défiguré par le tourisme.