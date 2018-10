La médecine manque-t-elle de respect envers les femmes?

C'est à la suite d'un petit scandale en France, en 2015. On a découvert des carnets de stage d'étudiants en médecine. Parmi ce qui était attendu d'eux, il était mis en toutes lettres: «S'entraîner aux touchers vaginaux sur patientes endormies au bloc opératoire.» On ne conteste pas le fait que les étudiants s'entraînent, mais on tient au consentement de la femme sur qui les étudiants s'entraînent. À la suite de ça, plein d'étudiants en médecine se sont offusqués, sur le mode: «On peut faire des touchers vaginaux, ça n'a rien de sexuel.» Je me suis beaucoup amusée entre guillemets avec ça, en mettant en évidence leurs contradictions. Je leur ai dit: «S'il n'y a rien de sexuel, entraînez-vous entre vous, comme les coiffeurs et tout un tas de professions.» Là, d'un seul coup, il y a vraiment eu une rétraction. On voit bien que c'est quelque chose de très ambigu.

Fin juin, en France, un rapport sur les violences obstétricales rédigé par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a été remis à la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Ça fera bouger les choses?

Pour moi, c'est une avancée considérable. C'est la première fois qu'au niveau politique, un rapport sort sur le sujet. Jusqu'à présent, beaucoup de gens étaient dans le déni, y compris des professionnels. Maintenant, comment va-t-on mettre en oeuvre ce rapport? C'est la question qui reste.

Rendre les femmes maîtresses de leur accouchement exige une révolution, selon vous?

Oui. On part d'une logique industrielle, où les femmes accouchent à la chaîne, selon un système fordiste. On croit que le corps des femmes est défaillant, qu'il faut tout médicaliser et faire peur. On veut arriver à un système beaucoup plus personnalisé, où on part du principe que chaque femme a les capacités d'accoucher et où la médecine est là s'il y a un problème, et non l'inverse. Mon but, ce n'est pas de dire: «Maintenant, toutes les femmes accouchent naturellement et tant pis pour la médecine.» Le but, c'est de donner la liberté aux femmes. Qu'après, elles puissent choisir elles-mêmes leurs conditions d'accouchement, y compris celles qui veulent une épidurale ou une césarienne. Arrêtons de standardiser les femmes et de «normer» les accouchements. Rendons-leur leur liberté.

