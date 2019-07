Les vertus insoupçonnées du ya ya et de la salsa

Danser serait bon pour les méninges, le système cardiorespiratoire et le moral. Autre point positif, on n'a pas besoin de s'abonner quelque part pour s'y adonner ! Est-ce trop beau pour être vrai ?

On danse d'abord pour le plaisir, que ce soit dans une soirée avec des amis ou debout sur le sofa avec les enfants. Or, plusieurs études tendent à démontrer que ce petit bonheur qu'on s'offre pourrait avoir des vertus insoupçonnées comme augmenter la matière blanche du cerveau et peut-être même brûler plus de calories qu'une activité demandant un effort continu comme le jogging. La danse serait-elle cet exercice accessible et efficace qu'on attendait pour se remettre en forme ?

« La danse est un bon exercice, mais je ne pense pas qu'il y ait un seul exercice meilleur que les autres », nuance d'emblée Marie-Claude Lapointe, kinésiologue chez Actiforme. L'efficacité d'une activité physique sur la santé d'une personne dépend d'une foule de facteurs dont, en premier lieu, sa condition physique de départ.

« Pour les gens sédentaires ou qui bougent très peu, danser va avoir un impact sur le système cardiovasculaire. Pour les gens déjà très en forme, il va falloir que la danse soit assez sportive pour avoir un impact », souligne la kinésiologue.

Ceux-là doivent oublier tout de suite le ya ya et plutôt opter pour la salsa ou la danse acrobatique.

Pour que la danse puisse se comparer à un entraînement efficace, elle doit exiger du danseur qu'il maintienne sa fréquence cardiaque à au moins 75 % de sa capacité. « Il faut sentir au moins un peu d'essoufflement quand on fait l'effort, dit-elle. Si on est essoufflé et qu'on est capable de parler, c'est bien, mais si on n'est pas capable de parler, c'est bien aussi et ça peut avoir un impact sur le système aérobie. »