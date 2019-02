Redécouvrir les plaisirs de la neige grâce aux sports d'hiver

Les récentes chutes de neige ont été à la hauteur des promesses, et on croise les doigts pour que cela tienne. Tant qu'à aller jouer dehors, pourquoi ne pas briser la routine et essayer, voire redécouvrir, un sport qui vous fera aimer (encore plus) l'hiver! Mais comme la neige n'est pas toujours plus blanche ailleurs, autant faire un test avant de se lancer à fond ou d'investir dans du matériel.

UN CLASSIQUE À REDÉCOUVRIR

Sport complet et économique (il est possible de skier gratuitement ou à un prix modique dans les grands parcs et les parcs-nature de Montréal), le ski de fond peut aussi se pratiquer quand il fait très froid, puisqu'on est souvent protégé par le bois. En plus, il a aussi l'avantage d'être accessible. «Tous les niveaux de forme et tous les âges peuvent en faire. Cela travaille l'équilibre et la coordination», explique Stéphanie Ménard, chef des services de plein air pour Les amis de la montagne.

Même si le ski de fond peut avoir l'air simple à pratiquer et que le matériel semble moins sophistiqué qu'en ski alpin, on gagne en plaisir à suivre un cours d'initiation et à assister à un atelier de fartage. «Si on a une bonne forme physique et de la coordination, on peut essayer sans suivre de cours», précise Mme Ménard. Elle conseille de choisir une piste d'essai sans dénivelé. Mais pour éviter de se blesser et pour s'améliorer, il est préférable de suivre un cours. «Juste un cours d'une heure vous permettra de profiter du sport.»

Attention au fartage, également. «Cela fait partie à 50 % du sport. Si ce n'est pas bien fait, cela ne fera pas une belle expérience», souligne Stéphanie Ménard. En effet, un mauvais fart vous empêchera de glisser dans les descentes et rendra les montées pénibles. Les magasins spécialisés offrent régulièrement des ateliers qui vous permettront de démystifier cette technique. Vous pouvez aussi opter pour les skis à écailles. Auparavant un peu snobés, ils ont beaucoup évolué et représentent désormais un choix intéressant.

Par ailleurs, si vous empruntez du matériel, assurez-vous que la longueur soit la bonne pour vous.

Attention à :

• Ne pas trop s'habiller. Le système d'habillement multicouche est essentiel.

• Utiliser de l'équipement adapté.

• Ne pas négliger le fartage ou privilégier des skis à écailles.

• Louer différents types de skis si vous voulez vous lancer dans le hors-piste.

Où:

- Sur le mont Royal. Notamment en raison de ses 22 km tracés pour le pas classique ou le pas de patin et sa vue impayable sur Montréal.

www.lemontroyal.qc.ca

- Les grands parcs de Montréal, comme le parc Frédéric-Back et le parc Maisonneuve, par exemple, offrent des conditions propices à une première sortie. Regardez les parcs près de chez vous, il s'y tient régulièrement des activités d'initiation au ski de fond.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,94551572&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=86&sc=7

http://www.skigrandsudouest.com

https://www.sepaq.com

http://www.skidefondquebec.ca

EN TANK!