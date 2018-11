Val Desjardins, l'entraîneuse des stars

Une énergie contagieuse

«Lorsque je me suis assise avec Jennifer Aniston, je lui ai par exemple demandé dans quel genre de film elle jouait, explique Val Desjardins. Si elle a une scène où elle doit courir, je peux lui montrer comment le faire de la bonne façon. Si elle a besoin de faire du skateboard, je peux lui montrer aussi comment faire. Si elle a eu une très grosse journée de tournage la veille, je vais peut-être lui proposer une séance avec beaucoup d'étirements ou trente minutes dans le sauna. S'il y a des choses en dehors de mon champ d'expertise, je peux la mettre en contact avec des gens que je connais.»

En écoutant parler cette femme qui vient d'avoir 39 ans et est dotée d'une énergie contagieuse, on lui fait remarquer qu'elle a toutes les qualités d'un... concierge d'hôtel. À cette remarque, elle pouffe.

«Oui, c'est un peu ça. Je suis un genre de concierge du bien-être. Je connais bien Montréal et ses ressources, tant en matière de sports que de santé.»

Fille de Montréal ayant grandi dans les cultures francophone et anglophone, Mme Desjardins a touché - et touche encore - à bien des sports. Elle a fait des années de soccer élite, court des demi-marathons, a fait sept ans de roller derby, donne des classes de spinning pour des oeuvres de charité, etc. En parallèle, elle a fait des études en sociologie et en photographie.

«J'adore tout ce qui est culture urbaine, les gens, les groupes, les comportements, la psychologie», dit-elle.

Une blessure grave (jambe cassée) au roller derby l'a orientée vers l'entraînement de haut niveau à plein temps. «J'aime prendre soin des gens et les aider, dit-elle. J'ai beaucoup appris en me remettant de ma blessure et j'aide maintenant les gens à se remettre des leurs.» Sa clientèle est surtout féminine, dont des médecins et des avocates, mais compte aussi des athlètes professionnels.