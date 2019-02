Téléphone, dis-moi comment manger mieux...

«Reconnaître les plats mélangés, c'est plus compliqué pour nous», reconnaît Aurore Tran, directrice du marketing de Foodvisor. Il vaut mieux séparer les aliments et les servir sur une assiette, blanche de préférence, même si l'appli reconnaît une pomme simplement posée sur un bureau - on a fait le test. Il est aussi possible de scanner le code-barres des produits pour en obtenir la valeur nutritive.

Au déjeuner, on photographie notre assiette de fruits. L'application reconnaît bien les rondelles de banane et les quartiers d'orange. Par contre, elle confond les tranches de poire avec des tranches de pomme, ce qui se comprend. Prochaine photo: deux tartines de beurre d'arachides, que l'application ne reconnaît pas. Il faut entrer manuellement l'information et estimer les quantités. Ce sera pire au repas du midi, alors qu'on mange une salade composée avec du poulet rôti. Foodvisor détecte qu'on mange... du chou rouge. On peut assez rapidement ajouter ou enlever les ingrédients et ajuster les quantités.

Comment ça marche? Après avoir téléchargé l'application gratuite, on entre sa taille, son poids, son âge et son niveau d'activité physique au travail. Foodvisor nous conseille alors un certain seuil de calories et de nutriments à consommer par jour, différent selon notre objectif (perte, stabilisation ou gain de poids).

Les applis de décryptage alimentaire sont alléchantes. Selon un sondage réalisé en octobre par l'Institut français d'opinion publique (IFOP), 64 % des Français sont attirés par les applications alimentaires, 35 % en ont déjà utilisé et 29 % envisagent de le faire. Un an après son lancement, Foodvisor compte 1 million d'utilisateurs dans le monde, dont... 10 000 au Canada.

Frites et bière

La jeune pousse Foodvisor a été fondée par trois jeunes ingénieurs français intéressés aux algorithmes de reconnaissance par photo, vite rejoints par Aurore Tran. «Quand on a commencé, au début de 2016, on reconnaissait cinq aliments, dont les frites et la bière, dit en rigolant Aurore Tran. C'était ce qu'on avait l'habitude de consommer.»

«En trois ans, on a de plus en plus d'images, de plus en plus de data, et donc on reconnaît mieux les aliments, avec une meilleure précision.»

Très populaire, l'application MyFitnessPal, qui permet aussi de tenir un journal alimentaire, dit par comparaison avoir une base de données comptant 300 millions d'aliments différents (qui ne sont toutefois par reconnus par photo).

Laurence Brouard-Trudel, fondatrice de Lau à la bouffe, titulaire d'un baccalauréat en sciences de la nutrition de l'Université d'Ottawa et diplômée de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, a examiné Foodvisor à la demande de La Presse. On lui a soumis le bilan dressé après une journée d'utilisation. Selon ses calculs approximatifs, l'appli a légèrement sous-estimé la quantité de glucides, de protéines, de lipides - et donc de calories - consommés.