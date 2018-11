Le déclin de la fluoration de l'eau

Alice-Anne Simard, directrice générale d'Eau secours, propose plusieurs mesures autres que la fluoration pour améliorer la santé buccodentaire des enfants au Québec comme celle d'offrir un plus large éventail de soins dentaires gratuits aux enfants et de hausser l'âge des enfants admissibles à ces soins gratuits.

OBJECTIF: ZÉRO FLUORATION

Au Québec, il ne reste plus que cinq usines qui ajoutent du fluorure à l'eau potable. La coalition Eau secours travaille avec des comités de citoyens pour faire cesser la fluoration dans deux de ces usines.

«Il ne reste plus beaucoup de municipalités qui font de la fluoration de l'eau et nous avons bon espoir que bientôt, il n'y en aura plus du tout au Québec et qu'on va se rendre compte que c'est mieux comme ça», déclare Alice-Anne Simard, directrice générale d'Eau secours.

Au Québec, on ne fluore plus qu'à Châteauguay, Pointe-Claire, Dorval, Saint-Romuald et Saint-Georges. Moins de 3 % des Québécois ont accès à de l'eau fluorée, alors que cette proportion tourne autour de 76 % en Ontario et de 72 % aux États-Unis.

«Depuis le début des années 2000, près de 80 municipalités québécoises ont rejeté la fluoration, affirme Mme Simard. Certaines voulaient commencer à fluorer, certaines fluoraient déjà et voulaient arrêter, d'autres encore ont adopté des résolutions préventives pour faire savoir qu'elles n'allaient pas fluorer leur eau.»

Eau secours a accompagné plusieurs comités de citoyens dans le cadre de ces débats.

«Nous avons gagné tous nos combats», soutient Mme Simard.

Résultats spectaculaires

C'est aux États-Unis, au cours des années 30, que les autorités sanitaires ont réalisé que les gens qui vivaient dans des régions où l'eau potable était naturellement fluorée avaient moins de caries que les autres. Les municipalités ont peu à peu commencé à fluorer leur eau, et les études ont rapidement montré des résultats spectaculaires.

Au Québec, des données recueillies en 1977 ont ainsi montré que les dents permanentes des enfants de 7 à 9 ans de Laval (une municipalité qui a fluoré son eau de 1958 à 2000) avaient 46 % moins de caries que celles des enfants du même âge de Montréal (une municipalité qui n'a jamais fluoré son eau).

Il y a des données plus récentes. La Direction de santé publique du Québec fait valoir que selon les dernières enquêtes sur la santé buccodentaires, les enfants du Québec ont de 40 % à 50 % plus de caries que les autres écoliers nord-américains du même âge.

Le taux d'édentation de la population québécoise est également un des plus élevés au Canada: en 2007-2009, 13 % des Québécois de 45 à 64 ans et 40 % des 65 ans et plus n'avaient plus de dents naturelles, alors que cette proportion n'était que de 5 % et 20 % respectivement en Ontario.

Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis a affirmé que la fluoration de l'eau était une des 10 plus importantes mesures de santé publique du XXe siècle.

Les opposants à la fluoration de l'eau remettent toutefois en question l'efficacité de cette mesure.

«Les études sur lesquelles se base le ministère de la Santé ont été faites dans les années 60 ou 70, elles ne tenaient pas compte des aspects socioéconomiques entre les populations, affirme Mme Simard. Les différences au niveau des caries étaient beaucoup liées au rang social, à la pauvreté. Les études les plus récentes ne montrent pas de différences notables entre le Québec et l'Ontario.»

Dans une revue des principales études effectuées au Canada, réalisée en 2011, les chercheuses Lindsay McLaren et Lynn McIntyre, de l'Université de Calgary, notent que les études plus récentes montrent effectivement des bénéfices un peu moins spectaculaires que ceux des études plus anciennes.

«Depuis les années 70, la recherche sur la fluoration de l'eau a été compliquée par la disponibilité grandissante d'autres sources de fluorure, comme le dentifrice au fluorure», expliquent les chercheuses.

Mme Simard fait valoir que seulement 1 % de l'eau des municipalités est bue. Le reste se retrouve dans l'environnement.

«Des études ont montré que ça peut avoir des impacts sur les écosystèmes aquatiques.»

Des effets sur la santé?

Les opposants à la fluoration craignent également les effets de cette mesure sur la santé. Des études ont notamment fait état d'impacts sur le quotient intellectuel, la santé des os et la glande thyroïde.

Le Dr Christian Caron, professeur à la faculté de médecine dentaire de l'Université Laval, affirme que la plupart des études citées par les opposants ne sont pas de grande qualité scientifique. Il donne l'exemple d'études chinoises sur le retard mental, qui n'ont pas pris en compte les polluants industriels qui se retrouvaient dans les eaux de certaines municipalités chinoises.

«Une étude récente sur la glande thyroïde est une des seules qui soulève des questionnements.»

Il faut toutefois observer que la population de l'Ontario, davantage exposée à l'eau fluorée que la population québécoise, n'est pas plus malade que celle-ci.

Alice-Anne Simard reconnaît que les études sur les impacts de la fluoration de l'eau sur la santé humaine ne sont pas très concluantes.

«Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a risque de fluorose dentaire. Ce sont des taches blanches qui apparaissent sur les dents lorsque les gens consomment trop de fluorure. Nous sommes déjà très exposés au fluorure avec les dentifrices, le thé, qui contient déjà beaucoup de fluor, et les pesticides. Au final, il y a beaucoup de risques. On devrait suivre un principe de précaution.»

Elle propose d'autres mesures pour améliorer la santé buccodentaire des enfants au Québec: offrir un plus large éventail de soins dentaires gratuits aux enfants, hausser l'âge des enfants admissibles à ces soins gratuits, faire davantage d'éducation dans les écoles, notamment dans les milieux défavorisés, distribuer des dentifrices au fluorure, promouvoir l'application de fluorure directement sur les dents et, finalement, lutter contre les boissons et aliments sucrés.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec continue cependant d'offrir une aide financière aux municipalités qui désirent fluorer leur eau potable. Le Ministère a refusé de répondre aux questions de La Presse, et notamment de commenter l'opposition grandissante de groupes de citoyens.