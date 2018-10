 Lumière bleue: nos écrans nous rendent-ils aveugles? 

Les plus jeunes personnes seraient probablement plus vulnérables à la lumière bleue. D'abord parce qu'elles les utilisent de manière fréquente et prolongée et parce que leur oeil filtre moins la lumière bleue.

Plus jeunes, plus vulnérables?

Rien n'indique que la dégénérescence maculaire survient plus jeune qu'auparavant, assure par ailleurs Marie Carole Boucher. Elle dit cependant que si des effets négatifs de la lumière des écrans étaient démontrés dans le futur, les plus jeunes personnes seraient probablement plus vulnérables. D'abord parce qu'elles les utilisent de manière fréquente et prolongée et parce que leur oeil filtre moins la lumière bleue. «Le souci, ce serait surtout chez les jeunes enfants, car leur cristallin est transparent, explique-t-elle. Toutes les lumières traversent l'oeil et passent jusqu'à la rétine [chez eux], alors qu'en vieillissant, le cristallin se colore, s'épaissit, et il y a plus de bleu qui est absorbé.»

Des lunettes protectrices?

L'inquiétude suscitée par la toxicité de la lumière bleue et la fatigue oculaire ressentie par certains attire l'attention vers des lunettes filtrantes. Marie Carole Boucher souligne que rien dans la littérature scientifique ne suggère d'en porter pour l'instant pour protéger ses yeux. Ananda Kalevar ne le recommande pas non plus, mais ne décourage toutefois pas ses patients qui veulent en faire usage. «Si on peut faire quelque chose pour protéger ses yeux et que ce n'est pas dérangeant, pourquoi pas?», souligne-t-il. Le spécialiste dit n'avoir rien contre «l'effet placebo».

D'autres façons de protéger ses yeux?

L'American Academy of Ophtalmology ne recommande pas le port de lunettes filtrantes pour prévenir les effets nocifs de la lumière bleue ni pour soulager la fatigue oculaire. Elle donne tout de même quelques conseils destinés à protéger ses yeux et éviter les inconvénients liés à l'utilisation de technologies numériques: s'installer à 64 cm (25 po) de son écran d'ordinateur, réduire la luminosité avec un filtre mat si nécessaire, utiliser des gouttes si les yeux s'assèchent, ajuster la lumière de la pièce pour éviter de forcer des yeux et prendre des pauses selon la méthode du 20-20-20, c'est-à-dire fixer un objet ou un point situé à 20 pi de soi pendant 20 secondes toutes les 20 minutes.