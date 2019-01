Petits pots: nos chouchous de 2018

Notre nouveau geste beauté adopté en 2018: les bruines fraîches, à utiliser le matin, sur une peau simplement lavée à l'eau froide, pour fixer le maquillage ou se rafraîchir durant la journée. Notre favorite est sans contredit l'eau de beauté de la marque québécoise Karine Joncas, un véritable élixir liquide chargé en collagène, en extraits de fleurs et en acide hyaluronique, qui s'utilise autant sur le visage, les cheveux que le corps, et qui tonifie, hydrate, apaise et défatigue. On ne peut plus s'en passer!

Les produits Chanel, qui savent allier textures et fragrances luxuriantes, ainsi qu'ingrédients naturels et actifs de première qualité, nous déçoivent rarement. Un de nos grands favoris de l'année est cette essence, parfaite pour abreuver la peau sèche. L'innovation, ici, réside dans les 5000 (!) fines microbulles de cellules fraîches de camélia, protégeant la pureté de l'actif jusqu'à l'ultime moment d'application sur la peau. Un produit à la formule minimaliste, sans alcool ni tensioactifs, qui énergisera et illuminera votre peau de façon sublime.

45 $ et 42 $, offerts en ligne et dans les pharmacies.

Nettoyant doux hydratant + huile de rosier sauvage par Pai

La marque anglaise Pai n'est pas nouvelle, mais nous l'avons découverte et essayée pour la première fois cette année. Destinés aux peaux sensibles, ses produits offrent une routine simplifiée pour aider la peau à retrouver son équilibre naturel. Ce duo aidera grandement les peaux irritées et réactives. On a adoré le nettoyant doux pour sa simplicité et son efficacité : il nettoie la peau sans l'assécher et enlève toute trace de maquillage, même sur les yeux. Quant à l'huile de rosier sauvage, produit iconique de Pai, c'est une merveille pour cicatriser, hydrater, apaiser et donner un éclat radieux à la peau.

76 $ et 40 $, offerts chez Etiket, Murale et en ligne.

Base amplifiante pour les yeux Pro Filt'r par Fenty Beauty by Rihanna

Nul doute, l'arrivée de cette marque associée à l'icône pop Rihanna a ébranlé les colonnes du temple de la beauté. Pourquoi? D'abord, parce que la marque est absolument inclusive - fini, les fonds de teint offerts en cinq teintes claires! Ensuite, parce que les produits sont tout à fait dans l'air du temps, audacieux et performants. Nous avons adopté sans ciller cette base de fard à paupière légèrement nacrée qui vient joliment lisser les paupières et permettre une tenue uniforme et plus vibrante des fards à paupières. Un achat intelligent pour un maquillage plus pro.

28 $, offerte en ligne et chez Sephora.

Crème pour les yeux Banana Bright par OleHenriksen

La poudre de banane serait un secret bien gardé des maquilleurs pour corriger la couleur du contour de l'oeil. C'est l'ingrédient vedette de cette crème pour les yeux de la marque OleHenriksen, que nous utilisons lorsque notre regard semble fatigué et terne. On aime l'aspect multifonction: c'est un soin, grâce à sa formulation à base de vitamine C et de collagène, mais aussi une base de maquillage, car la texture légèrement irisée avec pigments de poudre de banane vient illuminer le regard instantanément. Un secret qu'on aime partager.

48 $, offerte chez Sephora.