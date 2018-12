Tag Heuer: pour la précision du sport

On y découvre une quarantaine de montres, chronomètres et chronographes qui ont marqué l'histoire de Tag Heuer, fondée en Suisse en 1860 par Edouard Heuer. La marque est depuis longtemps associée à de grands événements sportifs partout dans le monde, dont la course automobile, et s'est distinguée par ses innovations.

Dès 1887, Tag Heuer obtient un brevet pour le « pignon oscillant », un mécanisme qui permet au chronographe de fonctionner de manière très efficace et qui encore aujourd'hui est utilisé pour la production de chronographes mécaniques. En 1911, la marque invente le premier chronographe destiné aux tableaux de bord, pour les voitures et les avions.

Les amateurs de sport et de course automobile pourront apprécier le Mikrograph, une version moderne de 1950 d'une pièce brevetée en 1916. « C'est le premier chronomètre mécanique du monde capable de mesurer au centième de seconde. Cette précision dans la mesure du temps a complètement changé la donne dans le monde du sport, que ce soit dans les compétitions de ski ou de course automobile », explique Andrea Soriani, vice-président, marketing, de Tag Heuer en Amérique du Nord.

De la F1 au cinéma

Tout au long de la visite de cette exposition, on découvre les différents modèles de montres qui font partie du patrimoine de la marque, dont le modèle mythique Carrera, la célèbre montre carrée et automatique Monaco portée par Steve McQueen dans le film Le Mans en 1971, ainsi que les modèles Autavia, Camaro, Manhattan et Calculator. On peut aussi y voir le Microsplit 820, premier chronomètre de sport de poche du monde, au quartz (un centième de seconde), qui date de 1973.

Au fil des ans, Tag Heuer s'est associée à de nombreux pilotes de F1, dont Jacky Ickx, Gilles Villeneuve et Ayrton Senna. La montre Montréal 1972, nommée en l'honneur du Grand Prix de F1 du Canada, tenu à Montréal, fait aussi partie de l'exposition. « Tag Heuer a été la première marque de lifestyle à commanditer la Formule 1 », rappelle Andrea Soriani. En plus des nombreux pilotes et sportifs, les ambassadeurs actuels de la marque aujourd'hui proviennent aussi des milieux de la mode ou du cinéma comme Patrick Dempsey, Bella Hadid, Chris Hemsworth et Cara Delevingne.

L'entrée est gratuite. L'exposition est présentée jusqu'au 31 janvier 2019. Chez Birks, au 620, rue Sainte-Catherine Ouest.