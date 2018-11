 La mode québécoise selon Jean-Claude Poitras 

Fondation de la mode et gala de la Griffe d'or

«Au début des années 90, la création de la Fondation de la mode de Montréal soutenait les créateurs, en remettant des bourses d'études aux diplômés des écoles de mode afin qu'ils puissent se perfectionner tant au Canada qu'à l'étranger. Au même moment naissait, en 1991, le gala de la Griffe d'or, diffusé sur TVA à heure de grande écoute. On y parlait de mode masculine, féminine, enfantine. On y voyait les designers établis et reconnus, mais aussi ceux de la relève. Il y a eu aussi, en 1992, la création de l'émission Perfecto animée par Stéphane Le Duc, qui témoignait du dynamisme de la mode d'ici et d'ailleurs.»

Le dynamisme des créateurs d'aujourd'hui

«En ce moment, un incroyable tournant prend la mode d'ici, un vent de positivisme. Il y a une concertation entre les différents secteurs et une vision des écoles de mode qui apprennent le design et la création en collectif. Ça change la donne. Les secrets trop bien gardés comme le Centre des métiers du cuir de Montréal ou le Centre d'impression textile se font connaître.

Avec La Grappe mmode, le Festival Mode & Design, les musées qui présentent la mode d'ici, on sent un grand dynamisme. C'est une fourmilière de créateurs comme Éditions de Robes, Ève Gravel, UNTTLD, Judith & Charles, Frank And Oak, Ssense et Ça va de soi. Il y a un grand multiculturalisme qui s'exprime à travers la mode avec Renata Morales, Antonio Ortega. Montréal est un carrefour extraordinaire et une belle mosaïque. On a arrêté de se comparer à Paris, Londres, Milan et New York. On a notre personnalité et notre savoir-faire, ce qui est très positif.»

_______________________________________________________________________________

Quand la vie défile, Regard sur la mode des années 1950 à aujourd'hui. Jean-Claude Poitras. Les Éditions de l'Homme. 200 pages.