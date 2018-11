Alimentation: viril et végé, c'est possible?

Les hommes demeurent plus frileux à adopter un régime à base de plantes, soutient le professeur à la faculté de management et d'agriculture de l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois.

Plus léger, plus féminin

La diète végétarienne est associée à une alimentation plus santé, moins calorique, qui est susceptible de rejoindre davantage la femme que l'homme. «Traditionnellement, la femme a été préoccupée par sa diète pour des questions d'apparence, et pas uniquement de santé. Chez l'homme, les aliments réconforts sont plus consistants», soutient JoAnne Labrecque, professeure en marketing à HEC Montréal.

«L'un des arguments que j'entends souvent, c'est: "Mon corps réclame des protéines", note François Demers. Un autre est de ne pas être suffisamment sustenté en ne mangeant que des plantes. Les protéines sont associées à la performance et à l'endurance. Il reste plus facile d'aller les chercher dans la viande que les végétaux», souligne l'experte de HEC. Il y a aussi l'attachement au goût.

Quand ils mangent suffisamment, les végétariens et les végétaliens remplissent ou dépassent leurs besoins en protéines, assure Bernard Lavallée. «Oui, les hommes doivent généralement manger plus de protéines que les femmes parce qu'ils sont plus corpulents, mais la différence, en réalité, devrait être minime. Ce sont des construits sociaux plus qu'autre chose.» Dans les faits, ajoute le nutritionniste, il n'est pas plus difficile d'aller chercher ses besoins nutritionnels avec des végétaux. Il s'agit de savoir les apprêter.

Les temps changent

À l'époque où François Demers est devenu végétalien, les solutions de rechange à la viande étaient rares. C'était avant l'apparition de la fausse viande, du fauxmage et d'une variété de laits végétaux. Notre culture alimentaire est en train de changer. L'argument végétarien est maintenant une valeur ajoutée, constate l'experte en marketing alimentaire Isabelle Marquis. La majorité des véganes et végétariens au Canada ont moins de 35 ans. Il y a clairement une mouvance vers la réduction de la consommation de viande. «C'est plus de 3 millions de gens au Canada qui ont décidé de limiter ou d'éliminer la viande de leur alimentation. Et je ne vois pas comment ce chiffre va diminuer d'ici 10 ans», dit Sylvain Charlebois.

Les enfants qui naissent maintenant vont probablement évoluer avec des parents qui savent cuisiner sans viande, selon Bernard Lavallée. Pour eux, ce sera normal. «Plus il y aura de diversité alimentaire et d'hommes qui se tournent vers le végétarisme, plus les stéréotypes tendront à disparaître.»