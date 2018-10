Dans la cuisine de Josée di Stasio

Le marché et le poissonnier

Ce matin-là, Josée di Stasio s'était arrêtée au marché Jean-Talon pour acheter ses légumes frais, une habitude vraiment ancrée dans son quotidien. «Moi, c'est souvent au marché Jean-Talon que je vais, mais je suis fan des marchés en général. Quand il y en a un sur Laurier, par exemple, si je passe par là, je vais arrêter.» Il ne faut pas non plus sous-estimer l'apport d'un bon poissonnier, précise-t-elle en étalant des morceaux de saumon frais sur une plaque, tout en laissant planer le mystère sur le sien...

Les ingrédients à leur mieux

En fréquentant les marchés, on a aussi plus de chances de tomber sur des aliments frais et de saison. «La cuisine la plus simple, elle demande juste d'avoir les bons produits, croit Josée di Stasio. Quand on fait une salade de tomates, si la tomate est bonne et qu'on met le sel au bon moment, il n'y a rien de plus à faire. Mais si la tomate n'est pas bonne, ça ne sert à rien. Plus on veut aller vers une cuisine simple, plus le produit doit être à son meilleur.»

Réinventer les classiques

Josée di Stasio ne clame pas inventer de nouvelles variétés de soupes, mais propose plutôt sa version bien personnelle de certains classiques. Ce fameux «À la di Stasio» qui la suit depuis des années est donc une façon de faire, explique la principale intéressée. «Je m'inspire de quelque chose, mais après, je le mets à ma main. Je ne réinventerai pas la straciatella, je ne réinventerai pas la soupe à l'oignon non plus, mais c'est une proposition que je fais. Et c'est sans prétention.»

À la soupe. Josée di Stasio. Photos de Dominique T. Skoltz. Flammarion Québec. 192 pages. 39,95 $. En librairie.