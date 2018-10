Lapins des prés

(Montmagny) La mode est à l'élevage sur pâturage alors que le boeuf nourri à l'herbe se fait de plus en plus présent sur les menus. Mais les bovins ne sont pas les seuls à profiter d'un retour dans les champs: les lapins aussi, dont la viande est l'une des rares à connaître une croissance significative au Québec.

Herbivores au grand air

Bernadette n'est pas un lapin d'élevage comme les autres. Pas seulement parce qu'elle a un prénom, mais plutôt parce qu'elle mange de l'herbe. Elle en a croqué ce matin, hier aussi, et elle en aura demain encore, de l'herbe fraîche, bien verte. Et il en sera ainsi tant et aussi longtemps que les premiers flocons ne seront pas tombés.

Bernadette est la plus jolie lapine d'un élevage sur pâturage de Montmagny comme il s'en fait encore peu au Québec, où les animaux croissent à l'extérieur et mangent essentiellement ce qui pousse à l'état sauvage sous leur nez, presque comme s'ils étaient en liberté. Un cas rare, puisque l'essentiel de la cuniculture québécoise - et aussi canadienne ou européenne - est de type conventionnel. C'est-à-dire que les lapins sont élevés en cage dans des fermes de taille moyenne à grande surface, sans fenêtres, et nourris surtout de moulée compressée.

«Ce n'est pas mauvais en soi, dit Catherine Dionne. Mais pour des raisons de bien-être, le mien et celui des animaux, je préfère nettement l'option d'être "dehors" au grand air, plutôt que dans un bâtiment avec des odeurs de nettoyant», explique celle qui est l'un des rares éleveurs de lapins de pâturage de la province et formatrice en la matière.

La nature des lapins étant ce qu'elle est, les animaux de Catherine Dionne ne sont pas élevés en liberté et ne le seront jamais tout à fait. «Si on ne met pas de grillage au sol, ils creusent des trous et peuvent s'échapper». Un fin treillis les protège aussi des assauts répétés des renards et des ratons laveurs. Mais les cages offrent plus d'espace aux lapins que les normes recommandées par le nouveau code de pratique dont l'industrie s'est dotée en 2018, qui vont de 0,062 m2 pour les lapins en engraissement à 0,46 m2 pour les plus grands spécimens, pour une hauteur de 40 cm: il y aura au maximum une mère et sa portée dans un espace au sol de 2,5 m2, pour 60 cm de hauteur.

Les cages ont une forme un peu étrange, avec de grandes poignées d'un côté et de petites roues de l'autre pour faciliter leur déplacement chaque matin, histoire que les petites bêtes aient accès à de l'herbe bien fraîche, bien abondante. «C'est quand même lourd», dit la jeune femme en tirant la dernière cage à bout de bras. Derrière elle, on voit se dessiner dans le champ de larges bandes de gazon rasé, dévoré par les rongeurs qui s'attaquent déjà aux nouvelles brindilles apparues comme par magie sous leurs pieds. Les cages sont mauves, lilas, vertes, bleues, la belle idée de son père qui vient y étaler ses restants de peinture chaque année, jolies taches sur fond de pré et de forêt orangée. En ce matin d'octobre, les lapins ont commencé à se parer d'une fourrure plus épaisse et chaude pour la saison froide; ils ne manquent visiblement ni d'appétit ni de nourriture.