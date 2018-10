Légalisation du cannabis: six questions pour les parents

C'est aujourd'hui que ça se passe: le cannabis sera officiellement légalisé au pays. Pour les parents, bien des questions se posent, tant pratiques et juridiques que morales. Le tour du sujet en six temps.

FUMER DEVANT SES ENFANTS?

Si, comme parent, on se permet de boire un verre de vin devant nos enfants, est-ce qu'avec la légalisation, on devrait se permettre de fumer un petit joint pareillement? Il n'y a malheureusement pas ici de réponse simple. «Ni oui ni non, ça dépend», avance prudemment Didier Jutras-Aswad, chercheur au CHUM et professeur agrégé en psychiatrie et addictologie. «Il n'y a pas de réponse simple», renchérit son collègue Richard Bélanger, médecin de l'adolescence au CHU de Québec, expert en usage de cannabis chez les jeunes.

Pour Didier Jutras-Aswad, ce sont davantage les «principes» derrière notre question qui sont ici importants. Quatre principes, plus précisément: «Il faut que le parent soit informé sur le cannabis, qu'il ait fait une réflexion sur sa consommation, qu'il soit capable d'en parler et qu'il soit conséquent.» En un mot: avant de songer à fumer devant son enfant, pensez-y et, surtout, parlez-en. «La pire des choses, c'est que ce soit tabou, qu'on ne parle pas, mais qu'on agisse.»

«Il n'y a pas une seule recette, je ne peux pas dire: non, jamais.»

Une chose est sûre, par contre: «Les jeunes ont des comportements influencés par leurs amis, oui. Mais aussi par leurs parents», dit-il. Même si on a tendance à l'oublier. Dans l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire de 2010-2011, les répondants ont confirmé que leurs parents étaient les personnes qui avaient le plus d'influence sur leur vie et sur leurs décisions. «Alors si un parent a un comportement qui tend à banaliser la consommation du cannabis, ça peut avoir un effet sur le jeune. Mais est-ce que consommation équivaut à banalisation? Pas nécessairement», nuance encore Didier Jutras-Aswad. Encore une fois, tout est ici question de contexte, de pourquoi, de comment, et surtout de communication. «Si le parent fume à n'importe quel moment, n'importe comment, n'importe où, ça peut laisser croire que c'est banal, avance-t-il. Mais si c'est fait dans certains contextes, qu'il y a eu discussion, qu'on a expliqué qu'il y avait des âges où il y avait plus de risques, d'autres moins, je pense que c'est complètement différent.»

Mieux vaut s'abstenir

Cela dit, mieux vaut rester «très prudent». Car quoi qu'il arrive, votre consommation peut envoyer un message, et pas nécessairement celui que vous voulez. «Dans le doute, mieux vaut s'abstenir», suggère le psychiatre.

Richard Bélanger est encore plus catégorique. Au-delà des considérations de «normalisation» ou de «modélisation», l'expert en usage de cannabis avance deux autres arguments: la question de la sécurité et des capacités parentales (d'autant plus pertinente quand on sait que le cannabis est aujourd'hui la substance la plus utilisée avant de conduire, devant l'alcool, chez les jeunes, souligne le pédiatre), ainsi que les risques associés à la fumée secondaire. Depuis cinq ans, les études démontrent en effet qu'on trouve des traces de THC dans les urines et le sang des enfants hospitalisés avec une bronchiolite. «Pas chez tous les enfants, mais cela veut dire que si on trouve du THC, c'est que ces enfants ont été exposés», dit-il.

Et même s'il n'y a eu que très peu d'études à ce jour sur la consommation de cannabis, conclut-il, les recherches sur la consommation des parents, en matière d'alcool et de tabac, sont sans équivoque: «La consommation des parents est associée à une consommation des enfants.» En un mot: «Si le parent veut réduire au maximum les possibilités que son jeune consomme, la littérature nous dit qu'il devrait faire attention à ce qu'il consomme devant lui.»