 Quand un jardinier déchaîné rencontre des brasseurs aguerris... 

(COOKSHIRE-EATON) Tout a commencé à Sherbrooke. Dans la rue Wellington, derrière une, puis une autre, puis encore une autre pinte de bière de la brasserie artisanale Boquébière lors de ces soirées où l'on refait le monde et mille projets. Et tout s'est concrétisé au cours de l'été à Cookshire-Eaton avec un jardinier déchaîné et beaucoup, beaucoup plus de clients que prévu.

L'équipe derrière la brasserie du centre-ville de Sherbrooke le Boquébière a inauguré il y a trois mois dans les Cantons-de-l'Est une nouvelle adresse qui tranche radicalement avec la première, nichée dans un demi-sous-sol. Le groupe d'amis et entrepreneurs rêvait d'avoir plus d'espace, et il n'en manque pas à Cookshire.

La nouvelle Brasserie des 11 comtés a pris place dans un édifice tout neuf, assez grand pour permettre la production, à terme, de 11 bières différentes simultanément et de quelque 300 000 bouteilles par an, de même qu'une salle de dégustation d'une vingtaine de places et, surtout, une grande (et fort belle) terrasse où l'on a probablement eu les plus grandes surprises de l'été: un cuisinier déchaîné!

Déchaîné? C'est le nom qu'a pris Yannick Côté quand il a tourné le dos à sa carrière de communicateur pour devenir un jardinier «déchaîné», fournissant des paniers de légumes à une centaine de familles chaque semaine, puis d'enfiler le costume de cuisinier déchaîné pour s'associer au projet des brasseurs.