Les ventes de cognac toujours en hausse en 2018

Les ventes de cognac ont, pour la quatrième année consécutive, progressé en 2018 sur un an avec des exportations en hausse de 3,5 % en volume et de 2 % en valeur, a-t-on appris mardi auprès de l'interprofession.

Exporté à près de 98 %, ce spiritueux ne connaît pas la crise avec plus de 204,2 millions de bouteilles expédiées et un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros.

Les États-Unis sont toujours en tête avec 87,4 millions de bouteilles expédiées l'année dernière, suivis par Singapour (27,2 millions) et la Chine (24,2 millions) qui a connu un léger ralentissement durant le second semestre.

En Europe cependant, les expéditions ont baissé de 5,3 % en volume et 2,2 % en valeur, en raison notamment du «contexte économique difficile sur certains marchés de la zone», selon le Bureau national interprofessionnel du cognac (Bnic).

Les progressions les plus notables ont eu lieu en Afrique du Sud, Vietnam et dans les Caraïbes (+10,4 % en volume et +7,1 % en valeur).

Face à un tel succès, la superficie du vignoble qui est de 76 243 ha va être augmentée de 3500 hectares cette année.

Le rendement annuel a été revu à la hausse lors des dernières vendanges, ce qui a permis aux viticulteurs de pouvoir assurer un rendement de 13,6 hectolitres d'alcool pur par hectare. Cette belle récolte 2018 va ainsi permettre de combler les stocks jugés trop bas aujourd'hui par la profession.