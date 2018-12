Une touche québécoise au café alcoolisé

Émilie Bilodeau

Mario Bouthat navigue entre le monde du café et celui des spiritueux. Il occupe le poste de gérant et barista au café Pastel Rita et il est propriétaire de Tigre bleu, un service de cocktails pour les événements. Pour revisiter le café alcoolisé, il allait de soi qu'on demande à ce designer graphique de marier ses deux passions. Voici sa recette, bien loin du café brésilien nappé de crème fouettée.