À la découverte du saké au festival Kampai

Montréal découvre - enfin! - le saké. Grâce à de nouvelles agences de représentation (et à d'anciennes, qui se diversifient), les Québécois ont accès à un nombre grandissant de sakés provenant de brasseries plus artisanales.

Et voilà que le festival Kampai se tient pour la première fois dans la métropole.

Jeudi, on pourra goûter à plus d'une centaine de sakés tout en grignotant des spécialités japonaises préparées, entre autres, par les restaurants Nozy et Marusan.

On vous conseille d'acheter votre billet à l'avance, pour qu'il vous coûte 50 $ plutôt que 70 $ à la porte. Ça se déroule au Studio Mile-End.

6250, rue Hutchison, 5e étage, Montréal

https://www.facebook.com/events/511166379350957/?active_tab=discussion