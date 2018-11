Connaissez-vous les vins de Chablis?

1. Quel est l'unique cépage autorisé dans les vins de Chablis?

A) Sauvignon blanc

B) Riesling

C) Chardonnay

C) Le chardonnay est planté sur tout le vignoble de Chablis, qui compte plus de 5500 hectares de vignes. Ce cépage, autrefois appelé «beaunois», est également cultivé dans le reste de la Bourgogne. Le chardonnay est l'une des variétés les plus connues dans le monde, mais il donne à Chablis des vins uniques. Ils sont pour la plupart non boisés, sans notes de vanille ou de réglisse, et ils sont secs. Le vigneron Jean-François Bordet a toujours voulu être vigneron. Il accompagnait son grand-père Séguinot dans les vignes quand il était petit. Il a racheté les parts du domaine familial pour former son entreprise à Maligny, au nord de Chablis. Sa cuvée Chablis village 2017 offre un excellent rapport qualité-prix. Très typique avec un nez de coquillage, de fruits jaunes et une touche de miel, sa bouche est vive, fruitée et saline en finale. Très bon choix avec les poissons blancs nappés d'une sauce.

Domaine Séguinot-Bordet 2017, 24,55 $ (926899)

2. Comment se nomme le sol typique de Chablis, qui est rempli de petites huîtres fossilisées?

A) Kimméridgien

B) Portlandien

C) Oxfordien

A) Le kimméridgien est un étage géologique datant de 150 millions d'années (période du Jurassique supérieur). Sa particularité? Son sol argilocalcaire est rempli de petites huîtres qui se sont fossilisées lorsque la mer qui recouvrait le nord de la France s'est retirée il y a plusieurs millions d'années. On retrouve ce sol dans plusieurs endroits comme dans la vallée de l'Aube en Champagne, à Sancerre dans la Loire et dans le sud de l'Angleterre, plus précisément dans le village de Kimmeridge. La Chablisienne est la coopérative de Chablis. Sa production représente 22 % des vins de la région. Ses cuvées offrent souvent un bon rapport qualité-prix. C'est d'autant plus vrai pour La Sereine de la vendange 2014, un grand millésime dans la région. Dans le vin, on retrouve des notes de coquillage et de pierre à fusil. La texture onctueuse est parfumée de notes d'orange et d'amande. Pour moins de 23 $, c'est une excellente affaire.

La Chablisienne Cuvée La Sereine 2014, 22,85 $ (565598)