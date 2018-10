Noms de vins: les prononcez-vous correctement?

Sylvain Sarrazin

À la SAQ: «Bonjour, je cherche un... un...» La question de ce client restera sans suite, parce qu'un affreux doute l'assaille: comment prononce-t-on Vosne-Romanée? Et vous, êtes-vous bien certain de prononcer correctement certains cépages et appellations à l'orthographe alambiquée?