 Cinq mousseux pour faire jaser 

Collaboration spéciale La Presse La Presse Les bouchons sauteront bientôt pour souligner la nouvelle année. Pendant que la mousse se formera dans les verres, voici des anecdotes à raconter à vos invités pour animer la soirée.

500 EUROS Les propriétaires de la maison champenoise Leclerc-Briant ont construit l'an dernier un splendide hôtel au nord d'Épernay, la « capitale du champagne ». Vue panoramique sur les vignes, spa et haute gastronomie, le cadre du Royal Champagne fait rêver. La facture salée des chambres, louées à partir de 500 euros (750 $CAN) la nuitée, met fin au fantasme. Heureusement, on peut se gâter avec les champagnes de la maison dont le prix est plus accessible. La maison Leclerc-Briant a été une pionnière de l'agriculture biologique et de la biodynamie dans la région. Le domaine a été racheté par des Américains en 2012 et la qualité des produits est encore au rendez-vous. Le Brut réserve sent les pommes jaunes, les agrumes et l'anis étoilé. Les bulles fines se perdent dans les arômes de pain grillé et de fruits mûrs. C'est long, crémeux et très bon ! À noter : il reste également quelques bouteilles de son champagne rosé (code SAQ : 13737685) dont la qualité est renversante. Champagne Leclerc Briant Brut Réserve, (13737677), 63,75 $

30 JOURS

Prosecco ! Ce mousseux italien jouit d'une immense popularité dans le monde. Saviez-vous qu'il est beaucoup plus rapide à élaborer que le vin effervescent produit selon la méthode traditionnelle, comme le champagne ? Un mois, c'est le temps de conservation obligatoire avant de commercialiser le prosecco, explique le spécialiste des vins effervescents Guénaël Revel. Dans le cas du champagne, il doit reposer un minimum de 15 mois avant d'être vendu. Bonne nouvelle, si le prosecco est plus facile à faire, il coûte aussi moins cher ! Le producteur Primo Franco propose son brut dans trois formats au Québec (375 ml, 750 ml et 1,5 L). Peu importe la contenance, dans la bouteille, le vin est très floral avec des arômes de zeste d'orange et de fleurs blanches. Sur les papilles, le côté fruité se prolonge dans une bouche ronde et festive. Bon choix pour recevoir ! Nino Franco Brut, (349662), 21,95 $

SANS PERDRE UNE GOUTTE

Il n'y a pas que les coureurs automobiles qui en mettent partout quand ils ouvrent une bouteille de bulles. Ça nous est tous déjà arrivé, et ce, parfois même sans avoir brassé le vin ! Les professionnels donnent le nom évocateur de « gerbeuse » aux bouteilles de mousseux qui perdent parfois plus de la moitié de leur contenu lors de l'ouverture. Vous ne voudrez pas perdre une goutte de ce crémant du Jura de la famille Tissot. Ça tombe bien, il existe un truc pour réduire les risques de débordement : refroidir son vin au maximum avant de l'ouvrir. Une fois le bouchon sauté, vous découvrirez les bulles savoureuses produites par Stéphane et Bénédicte Tissot. Les variétés locales poulsard et trousseau s'ajoutent ici aux classiques chardonnay et pinot noir. Le vin s'ouvre sur des arômes de noix fraîches, de pêche et de pomme mûres. L'attaque est croquante, puis les notes de fruits et d'épices apportent beaucoup de plaisir. Les bulles sont subtiles. Accord idéal avec la dinde. Domaine André et Mireille Tissot Brut Crémant du Jura, (11456492), 33,50 $

1 MILLION

Dans la liste des devinettes à poser au cours d'un party, vous pourriez ajouter celle-ci : combien y a-t-il de bulles dans un verre de mousseux ? Le spécialiste du champagne Gérard Liger-Bélair les a calculées. Le nombre théorique serait de 1 045 014 bulles par verre de 100 ml, servi à 8 oC, selon son étude publiée dans le journal l'Union en 2014. Voici ce que vous pourriez offrir au gagnant de la devinette : au sud de la France, en Espagne, les producteurs utilisent la même méthode que les Champenois pour élaborer leur vin effervescent. Si, dans l'assemblage, les cépages diffèrent, la qualité de ce mousseux de la maison Muga est incroyable. Les parfums de brioche et d'orange se retrouvent aussi bien au nez qu'en bouche. L'attaque vive et rafraîchissante fait rapidement place à une texture ronde et gourmande. Muga Conde de Haro Brut Vintage 2015, (12396794), 20,55 $

