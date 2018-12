Trinquer en bonne compagnie

VIEUX-MONTRÉAL

LE 409

Ouvert cet automne, Le 409 offre à la fois un décor chaleureux, de grandes banquettes confortables et des cartes à boire et à manger fort bien tournées. On s'abreuve aux différents cocktails, assez originaux, de l'endroit (essayez le Sakétini, un martini concocté avec du saké) et on se sustente à la carte bien fournie de petites entrées à partager, qui met en valeur des goûts et des mets des quatre coins du monde (dahl, satay de poulet, jambalaya, dumplings au porc...). Idéal pour les apéros entre collègues.

409, rue McGill

https://www.facebook.com/le409/