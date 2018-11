 Petite Baigneuse: tenue de plage exigée 

À boire : les cuvées Juste Ciel 2017 (blanc) et Plaît-il 2017 (rosé). Le domaine de Céline et Philippe Wies, dans le Languedoc-Roussillon (Maury), produit ses vins le plus naturellement possible, avec levures indigènes, sans filtration et sans ajout de soufre ou presque. Pour vous les servir, l'équipe du Majestique promet d'être en tenue de bain. Et vous ?

QUAND ?

Le 5 août, à compter de 16 h

Où ?

4105, boulevard Saint-Laurent, Montréal