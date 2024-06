PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ASSOCIATED PRESS

(Berlin) Le match judiciaire d’Alexander Zverev s’est terminé sans vainqueur ni vaincu : la justice allemande a abandonné le procès contre le tennisman vendredi, à quelques heures de sa demi-finale à Roland-Garros, après un accord amiable avec son ex-compagne.

Sophie MAKRIS Agence France-Presse

Le quatrième joueur mondial, accusé de coups et blessures, devra toutefois s’acquitter d’un montant de 200 000 euros (300 000 $) dans le délai d’un mois, a annoncé la juge Barbara Lüders au troisième jour d’audience de cette affaire devant un tribunal de Berlin.

Alexander Zverev et son ex-compagne Brenda Patea « sont arrivés à la conclusion qu’ils souhaitaient résoudre pacifiquement ce conflit, également dans l’intérêt de leur enfant », a expliqué une porte-parole du tribunal Inga Wahlen.

PHOTO ODD ANDERSEN, AGENCE FRANCE-PRESSE Brenda Patea

Le tribunal a validé cette demande, sans dévoiler le contenu de l’accord extrajudiciaire entre les deux parties.

La vedette allemande de 27 ans, qui jouera vendredi après-midi la première demi-finale de Roland-Garros contre le Norvégien Casper Ruud, avait contesté un jugement de première instance. À l’issue d’une procédure sans comparution, il avait écopé en octobre 2023 d’une amende de 450 000 euros (670 000 $) pour des violences contre son ancienne compagne.

La justice lui reprochait d’avoir, en mai 2020 à Berlin, « maltraité physiquement » la jeune femme dans le cadre d’une dispute. Le tennisman était accusé d’avoir, dans la cage d’escalier de leur logement, « brièvement étranglé sa partenaire de l’époque avec les deux mains au niveau du cou », lui causant « des difficultés respiratoires et des douleurs considérables », selon les documents du tribunal.

La défense d’Alexander Zverev, absent des premières audiences coïncidant avec le début de Roland-Garros, avait contesté toute maltraitance, dénonçant des « allégations peu fiables et contradictoires », selon un avocat du joueur, Alfred Dierlamm.

Échanges acerbes

Lundi, l’ex-compagne de Zverev avait témoigné à huis clos devant le tribunal. Son avocat avait critiqué les tentatives de saper la crédibilité de sa cliente et l’exercice de pressions psychologiques à son encontre.

Après les premières audiences très acerbes entre les deux parties, ce règlement amiable est bienvenu, car « on peut s’imaginer comment cela aurait continué », a souligné la juge.

La poursuite de cette bataille judiciaire aurait « durablement nui » à l’image de ces deux personnalités publiques, a-t-elle ajouté. Cela aurait été « disproportionné par rapport aux faits reprochés ».

Le tribunal a accepté l’abandon du procès, constatant que « la partie civile n’a plus d’intérêt à la poursuite pénale ».

Alexander Zverev et Brenda Patea, mannequin et influenceuse, s’étaient séparés en 2020. Ils ont une fille ensemble et étaient en conflit au sujet de sa garde.

Le joueur a accepté l’abandon du procès « dans le seul but d’abréger la procédure, surtout dans l’intérêt de leur enfant », ont réagi ses avocates Anna Sophie Heuchemer et Katharina Dierlamm dans un communiqué.

Il « est toujours considéré comme innocent. Le classement sans suite n’implique pas de constatation ni de reconnaissance de culpabilité », ajoutent-elles.

L’Allemand compte 22 titres sur le circuit professionnel, notamment une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, le Masters à deux reprises (2018, 2021) ainsi que les tournois Masters 1000 de Rome (2017 et 2024), Montréal (2017), Madrid (2018 et 2021) et Cincinnati (2021).