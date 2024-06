(Paris) Novak Djokovic a déclaré que l’intervention chirurgicale au genou droit « a été un succès » après qu’il se soit blessé aux Internationaux de tennis de France, et il a ajouté jeudi qu’il espère être de retour à la compétition « le plus rapidement possible ».

Howard Fendrich Associated Press

Djokovic est passé sous le bistouri à Paris mercredi, deux jours après s’être blessé tôt en deuxième manche d’un match qu’il a remporté en cinq manches contre l’Argentin Francisco Cerundolo au quatrième tour. Le vétéran âgé de 37 ans s’est retiré du tournoi du Grand Chelem — où il était le champion en titre — mardi, et fut donc incapable de disputer son match en quarts de finale.

« Hier, j’ai dû prendre des décisions très difficiles après avoir subi une déchirure du ménisque lors du dernier match. J’essaie encore de comprendre ce qui s’est passé, mais je suis heureux de vous annoncer que l’opération a été un franc succès. Je remercie les médecins qui m’ont accompagné dans le processus », a écrit le Serbe sur ses réseaux sociaux jeudi, pour accompagner une photo le montrant debout, en béquilles, avec la tour Eiffel en arrière-plan.

« Je ferai tout en mon possible pour recouvrer la santé et effectuer le plus rapidement possible mon retour au jeu, a-t-il écrit. Mon amour pour ce sport est indéniable et ma volonté de performer au plus haut niveau est ce qui me motive le plus. »

Il a aussi tenu à remercier les amateurs de tennis « pour leur extraordinaire soutien ».

PHOTO THIBAULT CAMUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic

On ignore pour l’instant la durée du processus de rééducation qui l’attend, et le moment où il pourra recommencer à fouler les courts de tennis.

Wimbledon, où Djokovic a gagné sept titres en carrière, commencera le 1er juillet. Le tournoi de tennis des Jeux olympiques de Paris se mettra ensuite en branle le 27 juillet, à Roland-Garros.

Djokovic devait affronter le Norvégien Casper Ruud, le finaliste lors des deux dernières éditions des Internationaux de France, en quarts de finale mercredi. Ruud, la septième tête de série, a plutôt obtenu son laissez-passer pour le carré d’as, où il croisera le fer avec l’Allemand Alexander Zverev vendredi. L’autre demi-finale opposera l’Italien Jannik Sinner, qui deviendra no 1 mondial lundi, à l’Espagnol Carlos Alcaraz.

Puisque Djokovic, qui a décroché trois titres en carrière à Roland-Garros, est écarté, et que Rafael Nadal — le détenteur de 14 titres sur la terre battue parisienne — a été éliminé au premier tour, un tennisman soulèvera le prestigieux trophée de champion à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière, dimanche.