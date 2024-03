Félix Auger-Aliassime a battu Adam Walton 7-5 et 6-4 pour accéder au 2 e tour.

(Miami) Le Québécois Félix Auger-Aliassime a prôné la patience avant de venir à bout d’Adam Walton 7-5, 6-4 au premier tour de l’Omnium de tennis de Miami, jeudi.

La Presse Canadienne

Il s’agissait du premier match en carrière sur le circuit de l’ATP entre Auger-Aliassime, 36e au monde, et Walton, 134e. Le Canadien est venu à bout de son adversaire au bout de deux heures sur le ciment floridien.

Auger-Aliassime n’a donc pas perdu ses six derniers matchs contre des joueurs exclus du top 100 mondial. De son côté, Walton, un joueur âgé de 24 ans issu des qualifications, disputait son premier match en carrière dans un tournoi de la série Masters 1000.

Auger-Aliassime aura rendez-vous au deuxième tour avec l’Allemand Alexander Zverev, quatrième tête de série du tournoi.

Le tennisman âgé de 23 ans a décoché 11 as, contre seulement deux pour Walton. Il a cependant commis quatre doubles fautes, alors que son adversaire n’en a produit qu’une. Auger-Aliassime a également converti chacune de ses cinq balles de bris, alors que l’Australien n’a réussi que deux bris en quatre occasions.

De plus, le représentant de l’unifolié a claqué un impressionnant total de 31 coups gagnants, contre 11 pour son rival, sauf qu’il a commis 17 fautes directes, en comparaison aux huit de Walton.

Le match a toutefois commencé sur une fausse note. Le Québécois a dû retraiter au vestiaire après seulement 18 minutes de jeu en raison d’une interruption provoquée par la pluie, alors que le pointage était de 1-0 en faveur de Walton. Auger-Aliassime était au service, à 15-15.

Après une pause d’environ 15 minutes, les hostilités ont repris et les deux tennismen ont joué de prudence, comme s’ils s’étudiaient. Ils ont chacun conservé leur service jusqu’à ce qu’Auger-Aliassime ne parvienne à briser son adversaire au 11e jeu pour prendre les commandes 6-5. Il a ensuite servi pour la manche, se l’adjugeant avec un as au bout d’une heure et 17 minutes de jeu.

Le même scénario s’est reproduit en deuxième manche, la pluie en moins. Les deux tennismen se sont contentés de jouer en fond de terrain, chacun d’eux conservant son service jusqu’à ce que le Québécois convertisse sa première balle de bris de la manche, pour prendre les devants 5-4.

Auger-Aliassime a ensuite misé sur son service explosif pour prendre les devants 40-0, avant de sceller l’issue de la rencontre avec un coup gagnant.

Par ailleurs, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu néo-zélandaise Erin Routliffe croiseront le fer avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri et la Chinoise Hanyu Guo au premier tour du tournoi de double féminin un peu plus tard aujourd’hui.

Pour sa part, la Québécoise Leylah Annie Fernandez, qui a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour, commencera son tournoi vendredi. Elle affrontera la Colombienne Emiliana Arango (no 123), qui a aisément disposé de l’Allemande Tatjana Maria (no 48) 6-2, 6-3 au premier tour mercredi.