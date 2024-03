(Miami) Denis Shapovalov s’est donné beaucoup de fil à retordre, mais il est finalement parvenu à prendre la mesure de l’Italien Luciano Darderi 6-3, 6-7 (3) et 6-4 au premier tour de l’Omnium de tennis de Miami, mercredi.

La Presse Canadienne

Il s’agissait du premier match en carrière sur le circuit de l’ATP entre Shapovalov, 126e au monde, et Darderi, 75e. Le Canadien est venu à bout de son adversaire au bout de deux heures et 27 minutes sur le ciment floridien.

Shapovalov n’est pas sorti du bois puisqu’il aura rendez-vous au deuxième tour avec le Grec Stefanos Tsitsipas, 10e tête de série du tournoi. Il devra être beaucoup plus constant dans son jeu que face à Darderi s’il souhaite le vaincre.

Le tennisman âgé de 24 ans est à la recherche d’un deuxième titre en carrière, après avoir triomphé à l’Omnium de Stockholm en octobre 2019. Pour sa part, l’Italien âgé de 22 ans a remporté son premier titre sur le circuit de l’ATP sur la terre battue à l’Omnium de Cordoba, en Argentine, le mois dernier.

L’Ontarien a décoché 16 as, contre seulement cinq pour Darderi. Il a cependant commis deux fois plus de doubles fautes que son adversaire (8-4). Shapovalov a également converti quatre de ses 12 balles de bris, mais a cédé son service à la seule occasion offerte à Darderi.

Le représentant de l’unifolié a également claqué un impressionnant total de 55 coups gagnants, contre 10 pour son rival, sauf qu’il a commis 22 fautes directes, en comparaison aux 14 de Darderi.

Shapovalov a amorcé le match sur les chapeaux de roue, en enregistrant le bris dès le premier jeu. Après l’avoir confirmé au jeu suivant, le Canadien a de nouveau ravi le service de Darderi au septième jeu pour prendre les commandes 5-2. Les deux joueurs se sont ensuite échangé trois bris consécutifs, Shapovalov s’adjugeant éventuellement la première manche au bout de 39 minutes.

Puis, ça s’est compliqué.

Darderi s’est ajusté au jeu de l’Ontarien, et la deuxième manche a été beaucoup plus serrée que prévu. Chaque joueur a conservé son service jusqu’au bris d’égalité, que s’est adjugé l’Italien en enlevant les quatre derniers points. Ç’a donc mis la table pour une manche ultime, au grand dam de Shapovalov.

Le tennisman âgé de 24 ans ne s’est toutefois pas laissé abattre, et il a obtenu son troisième bris de la rencontre –– et son premier dans la manche ultime — lors du troisième jeu, pour prendre les commandes 2-1.

Darderi a immédiatement demandé l’intervention du thérapeute pour réparer avec des bandages le bout de ses chaussures, visiblement mal en point. Malgré cela, Shapovalov a poursuivi sur son erre d’aller et scellé l’issue de la rencontre au service, 6-4.

Par ailleurs, le Québécois Félix Auger-Aliassime fera son entrée en scène à Miami jeudi, en croisant le fer au premier tour avec l’Australien Adam Walton, 134e raquette mondiale.

Chez les dames, la Québécoise Leylah Annie Fernandez, qui a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour, commencera son tournoi vendredi. Elle affrontera alors la gagnante du duel de premier tour entre l’Allemande Tatjana Maria (no 48) et la Colombienne Emiliana Arango (no 123).

En double, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu néo-zélandaise Erin Routliffe croiseront le fer avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri et la Chinoise Hanyu Guo au premier tour jeudi.