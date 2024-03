(Miami) Andy Murray a remporté un autre long match contre Matteo Berrettini, cette fois en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4 au premier tour du tournoi de tennis de Miami, mercredi.

Associated Press

Berrettini (142e) disputait un premier match sur le circuit de l’ATP cette saison. Il était au service avec Murray (62e) en avance 5-2 en deuxième manche lorsqu’il a semblé être étourdi, posant sa raquette sur le terrain pour garder l’équilibre. Il a reçu la visite d’un médecin qui a vérifié sa tension artérielle avant de reprendre le jeu.

L’Italien a quitté le court après la manche, mais a été en mesure de compléter le match, qui a duré 2 heures 49 minutes.

Il s’agissait d’un premier match entre les deux hommes depuis la victoire de 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7) et 7-6 (6) de Murray au premier tour des Internationaux d’Australie, en 2023.

« C’était évidemment une belle victoire pour moi, a déclaré Murray. J’ai commencé un peu lentement, mais j’ai trouvé que j’ai plutôt bien joué de la fin de la première manche jusqu’à la fin du match.

« J’ai créé beaucoup d’opportunités et il a eu du mal vers la fin de la deuxième et le début de la troisième. J’en ai profité pour amorcer [la troisième] en force et j’ai bien servi jusqu’à la fin. »

Freiné par les blessures, Berrettini n’avait pas joué sur le circuit de l’ATP depuis qu’il a été contraint à l’abandon en deuxième ronde des Internationaux des États-Unis, l’année dernière.

Le finaliste du tournoi de Wimbledon en 2021 a effectué un retour au jeu la semaine dernière et a atteint la finale du Challenger de Phoenix.

Âgé de 36 ans, Murray a remporté deux fois le tournoi de Miami et a rejoint Rafael Nadal et Novak Djokovic avec 30 victoires à Miami parmi les joueurs actifs. Le triple champion de tournois du Grand Chelem croisera le fer avec l’Argentin Tomas Etcheverry (29e) en deuxième ronde.

Chez les femmes, l’Américaine Sloane Stephens (41e) a vaincu l’Allemande Angelique Kerber (342e) 6-2 et 6-3, dans un duel entre deux championnes des Internationaux des États-Unis. Naomi Osaka, titrée deux fois au tournoi majeur américain, devait jouer en fin de soirée.

La Croate Donna Vekic (34e) a vaincu la Tchèque Karolina Pliskova (46e) 6-4, 2-6 et 6-2. Les Américaines Danielle Collins (53e) et Shelby Rogers (325e) ont également accédé au troisième tour avec des gains en trois manches.