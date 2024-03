Indian Wells Dabrowski et Routlife échappent une balle de match et s’inclinent

(Indian Wells) La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe ont laissé filer une balle de match au super bris d’égalité avant de s’incliner 7-6 (3), 2-6 et 12-10 face à la Japonaise Ena Shibahara et l’Américaine Asia Muhammad, lundi, en huitièmes de finale du tournoi d’Indian Wells.