Internationaux des États-Unis

Djokovic, Medvedev et Alcaraz se qualifient facilement pour le deuxième tour

(New York) Daniil Medvedev a vaincu Attila Balazs 6-1, 6-1 et 6-0 aux Internationaux des États-Unis, mardi, envoyant comme message de le considérer lui aussi parmi les favoris, pas seulement Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.