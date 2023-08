Ons Jabeur était apparue enrhumée vendredi lors d’une conférence de presse et avait plaisanté sur « la climatisation américaine qui (la) tue ».

(New York) La Tunisienne Ons Jabeur, 5e joueuse mondiale et finaliste des Internationaux des États-Unis l’an passé, s’est qualifiée pour le 2e tour du tournoi mardi, mais elle a souffert et a dû se faire soigner avant de battre la Colombienne Camila Osorio (N.68), 7-5, 7-6 (7/4).

Toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem, après ses trois défaites en finale des tournois de Wimbledon (2022, 2023) et à New York l’année dernière, la Tunisienne a demandé une pause médicale alors qu’elle était menée 5-4 dans la première manche, après une série de quatre jeux perdus d’affilée.

Jabeur était apparue enrhumée vendredi lors d’une conférence de presse et avait plaisanté sur « la climatisation américaine qui (la) tue ». Toussant et visiblement fatiguée, elle a tout de même repris sa place sur le court et enchaîné trois jeux pour remporter le premier set 7-5. Elle est alors brièvement retournée à son vestiaire.

Dans le deuxième set, Jabeur a pris l’avantage et aurait pu clore la rencontre mais Osorio, très combative, a sauvé deux balles de match et poussé son adversaire au bris d'égalité. Jabeur, qui a eu 29 ans lundi, l’a emporté 7-4 dans le jeu décisif au bout de 2 h 16 minutes.

« Ce n’était pas un match facile. Elle (Osorio) a joué de manière incroyable et je ne me sens pas dans ma meilleure forme aujourd’hui », a dit la Tunisienne au micro sur le court après cette victoire éprouvante.

Elle affrontera au 2e tour la Tchèque de 18 ans Linda Noskova (N.41), qui a battu au premier tour l’Américaine Madison Brengle, 103e joueuse mondiale (6-2, 6-1).