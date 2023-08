PHOTO KATIE STRATMAN, ARCHIVES É.-U. TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(New York) Le retour de Novak Djokovic aux Internationaux des États-Unis après une absence d’un an puisqu’il n’était pas vacciné contre la COVID-19 se fera avec un duel face à un joueur qui en sera à son premier match en carrière au tournoi.

Brian Mahoney Associated Press

Chez les dames, la championne en titre Iga Swiatek et l’une des favorites locales Coco Gauff ont été placées dans le même quart de tableau, jeudi, lors du tirage au sort.

Le favori Carlos Alcaraz, champion à Flushing Meadows en 2022, et l’Italien Jannik Sinner, sixième tête de série, pourraient à nouveau croiser le fer en quarts de finale. L’an dernier, Alcaraz avait battu Sinner en cinq manches dans un match qui avait pris fin à 2 h 50, soit le match ayant pris fin le plus tard dans l’histoire du tournoi.

Les matchs des tableaux principaux commenceront lundi.

Chez les Canadiens

PHOTO COLE BURSTON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Félix Auger-Aliassime

Le Canadien Félix Auger-Aliassime, 15e tête de série, affrontera l’Américain Mackenzie McDonald, 39e au classement mondial, lors du premier tour. De son côté, le vétéran Milos Raonic croisera le fer avec le Grec Stefanos Tsitsipas, septième tête de série. L’Ontarien Denis Shapovalov ne participe pas au tournoi en raison d’une blessure à un genou.

Chez les dames, la Lavalloise Leylah Annie Fernandez affrontera la Russe Ekaterina Alexandrova, 22e tête de série. Si Fernandez l’emporte, elle pourrait jouer contre sa compatriote Bianca Andreescu lors du deuxième tour. Andreescu a rendez-vous avec l’Ukrainienne Lesia Tsurenko. Pour sa part, la Vancouvéroise Rebecca Marino jouera contre la Roumaine Patricia Maria Tig.

Le retour de Djokovic

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic

Djokovic est de retour là où il a gagné trois de ses 23 titres majeurs. Le Serbe âgé de 36 ans n’a pas pu participer au tournoi l’an dernier puisque son statut vaccinal l’empêchait de se rendre aux États-Unis. Il était de retour au pays pour une première fois en deux ans la semaine dernière pour le tournoi de Cincinnati. Il a vaincu Alcaraz en finale dans un duel de près de quatre heures.

Le défi sera différent pour Djokovic lors du premier tour la semaine prochaine. Il affrontera Alexandre Müller, un Français âgé de 26 ans qui occupe le 85e rang mondial et qui fera ses débuts dans le tableau principal à Flushing Meadows. Müller a perdu dès le premier tour des qualifications en 2021 et 2022. Il semble manquer de chance lors des tirages en Grand Chelem, alors qu’il a affronté Alcaraz à Wimbledon et Sinner à Roland-Garros.

Gauff, sixième tête de série, a défait Swiatek récemment en route vers le titre à Cincinnati. Elle avait perdu chacun de ses sept premiers matchs contre la Polonaise, dont la finale à Roland-Garros en 2022. Gauff présente une fiche de 11-1 depuis une élimination dès le premier tour à Wimbledon. Elle jouera contre une joueuse issue des qualifications lors du premier tour.

Alcaraz aura rendez-vous avec l’Allemand Dominik Köpfer, qui a atteint le quatrième tour à Flushing Meadows en 2019.

PHOTO AARON DOSTER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS En demies, Carlos Alcaraz (notre photo) devrait affronter Daniil Medvedev.

Les autres quarts de finale pourraient opposer le champion en 2021 Daniil Medvedev à Andrey Rublev, Djokovic à Tsitsipas et Holger Rune à Casper Ruud.

Chez les dames, les autres quarts de finale pourraient opposer Elena Rybakina à Maria Sakkari, Aryna Sabalenka à la finaliste en 2022 Ons Jabeur et Jessica Pegula à Caroline Garcia.

Pegula, qui n’a jamais franchi les quarts de finale en Grand Chelem, affronte l’expérimentée Italienne Camila Giorgi au premier tour.

La vénérable Venus Williams, 43 ans et deux fois championne sous les projecteurs à New York, affrontera l’Espagnole Paula Badosa. Cette dernière occupait le deuxième rang mondial l’an dernier, mais a glissé au 46e échelon.

Les quarts de finale théoriques

Les quarts de finale théoriques (en fonction des têtes de série) de l’édition 2023 des Internationaux des États-Unis qui débutent lundi, selon le tirage au sort effectué jeudi.

Carlos Alcaraz (ESP/tête de série N.1)–Jannik Sinner (ITA/N.6)

Daniil Medvedev (RUS/N.3)–Andrey Rublev (RUS/N.8)

Casper Ruud (NOR/N.5)–Holger Rune (DEN/N.4)

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.7)-Novak Djokovic (SRB/N.2)