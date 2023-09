(New York) Caroline Wozniacki continue d’avoir du succès à son retour au jeu. La Danoise âgée de 33 ans a gagné 4-6, 6-3, 6-1, vendredi, contre l’Américaine Jennifer Brady, une autre joueuse de retour en action après une longue absence.

James Martinez Associated Press

Wozniacki a levé le poing au ciel et a regardé dans les gradins en direction de son conjoint après avoir obtenu son billet pour la ronde des 16 aux Internationaux des États-Unis, son troisième tournoi seulement depuis son tour après une absence de trois années et demie.

« C’est un rêve devenu réalité de jouer ici au stade Arthur-Ashe et de recevoir cet appui, a dit Wozniacki lors de son entrevue sur le terrain après sa victoire. C’est un grand honneur. »

Wozniacki affrontera au prochain tour l’Américaine et sixième tête de série Coco Gauff, qui a battu la Belge Elise Mertens 3-6, 6-3, 6-0. D’ici là, elle prévoit profiter un peu du moment avec sa fille âgée de 2 ans, Olivia, et son fils âgé de 10 mois, James.

L’ancienne no 1 au monde et championne des Internationaux d’Australie en 2018 a quitté le monde du tennis en 2020 pour commencer une famille. Elle a profité d’une invitation des organisateurs pour accéder au tableau principal à New York et elle croit avoir les outils pour prolonger son parcours.

En soirée, la quatrième tête de série Elena Rybakina a été éliminée du tournoi contre Sorana Cirstea. En perdant 6-3, 6-7 (6), 6-4, Rybakina est la meilleure tête de série à être éliminée jusqu’ici.

Cirstea, 30e tête de série, s’est qualifiée pour le quatrième tour à Flushing Meadows pour la première de sa carrière. Rybakina voulait de son côté atteindre les huitièmes de finale à ce tournoi pour la première fois.

La championne de Wimbledon en 2022 avait obtenu de bons résultats sur surface dure cette année et espérait continuer sur cette lancée, elle qui a fait la finale des Internationaux d’Australie. Rybakina a également remporté le tournoi d’Indian Wells, avant d’être finaliste à Miami, dans les jours qui ont suivi.

Rybakina avait profité de l’abandon d’Ajla Tomljanovic au deuxième tour, elle qui a déclaré forfait pour une blessure au genou. Rybakina n’était toutefois pas au sommet de son art à son premier match depuis lundi, elle qui a commis 56 fautes directes. Elle s’est aussi fait briser six fois.

Cirstea affrontera la 15e tête de série Belinda Bencic, dimanche.

Plus tôt dans la journée, Iga Swiatek a été sans pitié devant Kaja Juvan, battant la Slovène issue des qualifications 6-0, 6-1 en seulement 49 minutes. La no 1 mondiale a ainsi accédé au quatrième tour des Internationaux des États-Unis.

Swiatek, également championne en titre à New York, a perdu seulement neuf jeux depuis le début du tournoi. La Polonaise a gagné 19 manches à zéro cette saison.

« Je n’ai pas aimé le fait de devoir battre ma meilleure amie, a dit Swiatek en entrevue sur le terrain après son match. C’était comme jouer contre ma sœur. Je n’ai pas beaucoup d’amis, mais elle est ma meilleure amie. »

Au prochain tour, Swiatek affrontera la Lettone et 20e tête de série Jelena Ostapenko, championne des Internationaux de France en 2017. Ostapenko a défait l’Américaine Bernarda Pera 4-6, 6-3, 6-3.

PHOTO MARY ALTAFFER, ASSOCIATED PRESS La numéro 1 mondiale Iga Swiatek enlace sa meilleure amie sur le circuit Kaja Juvan après le match.

L’Américain et 10e tête de série Frances Tiafoe a franchi le troisième tour grâce à une victoire de 4-6, 6-2, 6-3, 7-6 (6) contre le Français Adrian Mannarino, no 22. L’an dernier, Tiafoe avait battu Rafael Nadal, en chemin vers le carré d’as.

Tiafoe, qui est âgé de 25 ans, a admis que toute sa préparation cette saison était en prévision des Internationaux des États-Unis.

« Le reste de l’été m’importait peu. C’est ce tournoi-ci qui compte vraiment », a dit Tiafoe.

PHOTO BRENDAN MCDERMID, REUTERS Frances Tiafoe

Son compatriote et 14e tête de série Tommy Paul a atteint le quatrième tour à Flushing Meadows pour une première fois en carrière grâce à une victoire de 6-1, 6-0, 3-6, 6-3 contre l’Espagnol et 21e tête de série Alejandro Davidovich Fokina.

Paul a mis fin à la rencontre en frappant un 15e as.

« Je crois avoir bien servi et bien fait en montant au filet. J’ai aussi réussi à utiliser tout le terrain », a dit Paul, qui a atteint les demi-finales aux Internationaux d’Australie plus tôt cette année.

Paul affrontera maintenant l’Américain âgé de 20 ans Ben Shelton, qui a défait le Russe Aslan Karatsev 6-4, 3-6, 6-2, 6-0.

L’Américain Taylor Fritz, no 9, a rejoint ses compatriotes en quatrième ronde en début de soirée. Il a défait le Tchèque issu de qualifications Jakub Mensik 6-1, 6-2, 6-0.

Un cinquième Américain pourrait atteindre le quatrième tour samedi, quand Michael Mmoh jouera contre le Britannique Jack Draper.

« C’est un groupe talentueux et qui a toujours bien fait au sein de son groupe d’âge. Nous avons tous joué dans des matchs importants dans les niveaux inférieurs. Maintenant, nous nous retrouvons au sein de l’élite », a mentionné Tiafoe, qui affrontera l’Australien Rinky Hijikata au prochain tour.

« Quand vous voyez des gars que vous avez côtoyés longtemps avoir du succès, ça vous permet aussi d’y croire. Ça peut créer un effet domino », a-t-il ajouté.

De son côté, Karolina Muchova, no 10, a battu l’Américaine Taylor Townsend 7-6 (0), 6-3 dans un autre match de troisième tour.

PHOTO DANIELLE PARHIZKARAN, USA TODAY SPORTS Karolina Muchova

Muchova, qui a atteint la finale aux Internationaux de France cette année, a égalé son meilleur résultat en carrière à Flushing Meadows en déstabilisant sa rivale avec de nombreuses combinaisons service-volée. Townsend a commis 39 fautes directes.

Finaliste à Cincinnati en août, Muchova affrontera au quatrième tour la Chinoise Xinyu Wang, qui a battu la Slovaque Karolina Schmiedlova 4-6, 6-3, 6-2.

En soirée, Novak Djokovic, no 2, est revenu de l’arrière pour l’emporter 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 contre son compatriote serbe Laslo Djere, no 32. Djokovic est à la recherche d’un 24e titre majeur.

Une défaite à ce stade-ci du tournoi aurait été la plus hâtive de Djokovic à New York depuis 2006.

Le match a duré plus de trois heures 30 minutes et s’est terminé peu après 1 h 30 dans la nuit de samedi.

Il s’agissait d’une huitième victoire pour Djokovic lorsqu’il perdait les deux premières manches d’un match de tournoi majeur. Il a aussi amélioré sa fiche de matchs étant allés à la limite à 38-11.