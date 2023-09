(New York) Même si Carlos Alcaraz n’a pas été parfait dans sa victoire lors du troisième tour des Internationaux des États-Unis, le champion en titre a fait le nécessaire et s’est même fait sourire, samedi, en plus de frustrer Dan Evans au point où il a lancé sa raquette à quelques reprises.

Howard Fendrich Associated Press

Moins de 12 heures après que l’homme que tout le monde s’attend à ce qu’il affronte en finale le week-end prochain, Novak Djokovic, eut effacé un déficit de deux manches avant de l’emporter, Alcaraz a atteint le quatrième tour à Flushing Meadows pour une troisième année de suite. Il a battu Evans, 26e tête de série, 6-2, 6-3, 4-6, 6-3.

Alcaraz, numéro 1 mondial, a démontré sa polyvalence en y allant de différents coups spectaculaires.

« Nous jouons pour rendre les gens heureux, ou du moins les divertir. C’est bien quand le spectacle est bon », a dit Alcaraz, qui a gagné son deuxième titre du Grand Chelem en juillet en battant Djokovic en finale à Wimbledon.

L’Espagnol âgé de 20 ans tente de devenir le premier homme à gagner un deuxième titre d’affilée à New York depuis les cinq triomphes consécutifs de Roger Federer de 2004 à 2008.

J’aimerais bien faire partie de l’histoire du tournoi comme Roger. C’est mon objectif. Carlos Alcaraz

Au quatrième tour, Alcaraz affrontera Matteo Arnaldi, un Italien âgé de 22 ans qui occupe le 61e rang mondial. Arnaldi, qui avait gagné un seul match en Grand Chelem avant son arrivée à New York, a atteint le quatrième tour grâce à une victoire de 6-3, 6-4, 6-3 contre le Britannique Cameron Norrie.

Dans les autres rencontres en début de journée samedi, le Britannique Jack Draper, 123e au monde, a aussi atteint la ronde des 16 grâce à une victoire de 6-4, 6-2, 3-6, 6-3, contre l’invité américain Michael Mmoh.

Chez les dames, la numéro 2 Aryna Sabalenka a continué son parcours avec une écrasante victoire de 6-1, 6-1 face à la Française Clara Burel. Sabalenka pourrait ravir le premier rang mondial à Iga Swiatek selon leurs résultats à New York.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Aryna Sabalenka

Sabalenka, qui a gagné les Internationaux d’Australie en janvier, a perdu seulement 12 jeux en trois matchs jusqu’ici au centre de tennis Billie Jean King.

Au prochain tour, Sabalenka affrontera Daria Kasatkina, no 13, qui a défait la Belge Greet Minnen 6-3, 6-4.

L’Américaine Madison Keys, no 17 et finaliste en 2017 à Flushing Meadows, a vaincu Liudmila Samsonova, no 14, 5-7, 6-2, 6-2. Elle jouera maintenant contre la gagnante du duel entre Jessica Pegula, no 3, et Elina Svitolina, no 26.