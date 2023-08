(Cincinnati) La numéro un mondiale Iga Swiatek a critiqué lundi les matchs organisés en nocturne lors des tournois, estimant que la WTA faisait peu de cas de la santé des joueuses de tennis.

Agence France-Presse

« On devrait peut-être plus se concentrer sur ce qui est bon pour la santé des joueuses, car nous sommes en compétition chaque semaine », a expliqué la Polonaise, victorieuse de quatre tournois du Grand Chelem, qui va tenter de remporter cette semaine à Cincinnati un cinquième titre de la saison.

« Le circuit est tellement intense, avec ses déplacements […] qu’il serait bien dans l’avenir de se concentrer sur les joueuses, particulièrement l’année prochaine quand il y aura de plus en plus de tournois obligatoires et plus longs », a-t-elle dit.

« Lors de la saison sur terre battue, à Rome et Madrid, j’ai joué quatre matchs qui se sont terminés vers ou après minuit », a rappelé la Polonaise.

Assurant comprendre que la WTA doive « s’ajuster aux diffuseurs », elle a expliqué avoir demandé des données sur les audiences des matchs après 22 h, sans succès.

« Cela serait plus facile de comprendre si cela fait sens de jouer si tard », a-t-elle souligné.

La semaine dernière, la Kazakhe Elena Rybakina avait dû jouer vendredi soir son quart de finale du tournoi de Montréal, qui s’était terminé vers 3 h samedi matin.

Elle s’était ensuite écroulée face à Liudmila Samsonova dans une demi-finale reportée de samedi à dimanche en raison de la pluie. La Russe avait dû jouer la finale, perdue face à l’Américaine Jessica Pegula en 49 minutes, quelques heures après la demie.

Rybakina a ensuite estimé que les dirigeants de la WTA étaient « un peu faibles », espérant un changement dans l’organisation des tournois.