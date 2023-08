Les 50 nuances de gris dans le ciel montréalais jeudi après-midi ne mentaient pas. Le jeu a été suspendu à 14 h 30, à l’Omnium Banque Nationale, en raison de la pluie.

L’action ne reprendra pas avant 15 h 30, ont indiqué les organisateurs.

La deuxième manche du duel entre la favorite, la Polonaise Iga Swiatek, et la Tchèque Karolina Muchova, 14e tête de série, venait de se terminer quand les averses ont commencé. Swiatek a remporté la première manche 6-1, tandis que Muchova a enlevé la deuxième 6-4. C’était le premier match de la journée au stade IGA.

La gagnante de ce duel affrontera la vainqueure du match prévu en début de soirée entre la Québécoise Leylah Annie Fernandez et l’Américaine Danielle Collins. Ce duel est prévu à 19 h, comme premier match de la séance de soir, mais les averses pourraient chambarder les plans.

En date de 14 h, Environnement Canada prévoyait 90 % de probabilités d’averses ou d’orages, et ce, jusqu’à 20 h. Le radar météo n’augure rien de bon à court terme.

Sur le terrain Rogers, où l’action commençait dès 11 h, l’Américaine Jessica Pegula (no 4) a facilement battu l’Italienne Jasmine Paolini 6-4, 6-0 en 69 minutes. Dans le match suivant, Daria Kasatkina (no 10) avait gagné la première manche 6-3 et menait 2-1 en deuxième manche au moment de l’interruption.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Jessica Pegula

Dans l’intervalle, le principal enjeu à surveiller sera les choix musicaux pour meubler l’interruption. D’aucuns s’attendent aux classiques Here Comes the Rain Again, Purple Rain et surtout, November Rain, un tube capable de meubler une bonne partie de la pause à lui seul. Le platiniste pourrait aussi nous surprendre en dépoussiérant Blame in on the Rain, le succès de Milli Vanilli qui a cartonné jusqu’à ce que le duo franco-allemand tombe en disgrâce.