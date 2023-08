Si le temps double existait au tennis, Iga Swiatek et Karolina Muchova auraient coûté cher à leur employeur.

Dans un match qui s’est amorcé à 12 h 30, et qui a été interrompu deux fois, chaque fois pendant trois heures, Swiatek, la numéro 1 mondiale, l’a emporté 6-1, 4-6, 6-4 sur Muchova, 14e tête de série de l’Omnium Banque Nationale.

Swiatek accède donc aux quarts de finale, où elle affrontera la gagnante du duel entre la Québécoise Leylah Annie Fernandez et l’Américaine Danielle Collins. Il s’agira du troisième match de la session de jour, vendredi, donc il sera joué vers la fin de l’après-midi.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Karolina Muchova et Iga Swiatek

La Polonaise en est à un premier tournoi à Montréal, et si elle ne connaissait pas le stade IGA et ses environs, elle a eu amplement de temps pour les explorer. Elle estime être arrivée au parc Jarry « vers 9 h 30 », a-t-elle expliqué dans un point de presse qui a commencé à… 22 h 35 !

« J’ai surtout lu un livre. On a une salle de repos ici donc je suis restée là, a-t-elle raconté. Évidemment, ce n’était pas facile de trouver l’énergie, mais aussi de me détendre pour conserver mon énergie. »

Sa lecture ? Cry of the Kalahari, le récit de deux Américains partis étudier la faune au Botswana dans les années 1970. Mention honorable à Swiatek ici, qui a pris le temps de fouiller dans son téléphone pour trouver le titre. On aurait compris qu’elle préfère filer au lit, dans la douche ou à la Brasserie Cherrier – à son choix – au plus sacrant. « Désolé, je ne connais pas le titre en anglais ! », s’est-elle excusée.

Le jeu a été interrompu une première fois à 14 h 30, puis a repris pendant 10 petites minutes un peu avant 18 h, avant une nouvelle interruption qui a duré jusqu’aux environs de 21 h. « Je n’étais pas sûre que nous allions réellement reprendre le jeu, mais les organisateurs avaient bon espoir que la pluie arrêterait. Donc j’ai essayé de conserver mes énergies et ça a fonctionné. » La joueuse de 22 ans a en outre ajouté qu’elle était encore affectée par le décalage horaire.

Swiatek courait le risque de perdre son titre de numéro 1 mondiale au cours de son tournoi, puisqu’elle pouvait être rattrapée par Aryna Sabalenka en cas de sortie rapide. La voici maintenant assurée de trôner au sommet du classement pour une 72e semaine de suite. Dans l’histoire du tennis, seules Steffi Graf (186 semaines) et Martina Hingis (80 semaines) ont conservé le 1er rang plus longtemps lors de leur premier règne.