Roland-Garros

Leylah Fernandez et Gabriela Dabrowski s’affronteront en double

(Paris) Il y a environ six semaines, la Québécoise Leylah Fernandez et l’Ontarienne Gabriela Dabrowski ont uni leurs efforts pour faire gagner le Canada à la Coupe Billie-Jean-King. Or, les voilà qu’elles s’apprêtent à être des rivales.