(Paris) Le Russe Daniil Medvedev a été surpris dès le premier tour des Internationaux de tennis de France, mardi, après s’être incliné 7-6 (5), 6-7 (8), 2-6, 6-3 et 6-4 devant Thiago Seybolt Wild, un Brésilien classé 172e au monde qui disputait seulement son deuxième match en carrière dans le tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem.

Associated Press

Seybolt Wild a dû franchir trois tours en qualifications à Roland-Garros simplement pour accéder au tableau principal masculin. Il n’a toutefois paru nullement intimidé par son adversaire sur le court Philippe-Chatrier, enchaînant les coups droits gagnants et préservant son sang-froid en fin de rencontre, en route vers la victoire contre la deuxième tête de série.

« J’ai regardé jouer Daniil depuis le début de ma carrière junior. J’ai toujours rêvé de jouer sur ce genre de terrain, contre ce genre de joueurs… C’est un rêve devenu réalité », a dit Seybolt Wild.

Donc, quel était son plan de match avant la partie ?

« En arrivant sur le court, je voulais tout d’abord trouver mes angles, puis monter au filet autant que possible, et exploiter mon coup droit pour neutraliser le sien, a expliqué le Brésilien. Ç’a bien été. »

C’est certain.

Seybolt Wild, qui a misé sur un style de jeu très audacieux, a été récompensé ; il a dominé Medvedev 69-45 au chapitre des coups gagnants, et 47-15 en coups droits.

Medvedev, le champion des Internationaux des États-Unis il y a deux ans, n’a jamais été très confortable sur la terre battue — il a commencé sa carrière aux Internationaux de France avec un dossier de 0-4. Il s’est cependant bien repris dernièrement, après avoir atteint les quarts de finale à Paris en 2021 et le quatrième tour l’an dernier. De plus, le Russe a triomphé sur cette surface de jeu à Rome plus tôt ce mois-ci.

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS Thiago Seybolt Wild

Il n’a tout simplement jamais pu établir son jeu contre Seybolt Wild au cours d’un match qui a duré quatre heures et 15 minutes.

Medvedev, qui a reçu des traitements pour un saignement de nez au troisième set, ne s’est pas aidé en commettant un sommet personnel de 15 doubles fautes.

Ce tournoi est déjà mémorable pour Seybolt Wild : avant Paris, il n’avait jamais été en mesure de franchir le tableau des qualifications d’un tournoi du Grand Chelem en huit occasions en carrière — en fait, il n’avait savouré qu’une seule victoire dans ces circonstances.

Un peu plus tôt mardi, Ons Jabeur a obtenu une autre opportunité sur le court Philippe Chatrier, et cette fois-ci elle l’a saisie.

PHOTO AURELIEN MORISSARD, ASSOCIATED PRESS Ons Jabeur

Un an après avoir été évincée dès le premier tour, Jabeur, la septième tête de série, a pris la mesure de Lucia Bronzetti 6-4, 6-1. Elle a du même coup exorcisé ses démons du passé, et mis un terme au doute qui persistait quant à l’état d’un de ses mollets.

La Tunisienne, l’une des favorites de la foule à Paris, a souri et exprimé son soulagement après sa déception de l’an dernier, alors qu’elle avait baissé pavillon devant la Polonaise Magda Linette.

Jabeur pourra maintenant se concentrer sur son véritable objectif : remporter un premier titre majeur en carrière. Elle fut finaliste à Wimbledon et aux Internationaux des États-Unis l’an dernier.

La joueuse âgée de 28 ans a aussi dû composer avec les blessures cette saison. Elle a été opérée à un genou après les Internationaux d’Australie, avant d’être mise à l’écart du jeu en raison d’une blessure à un mollet. Elle a interrompu son retour au jeu alors qu’elle était confrontée à la no 1 mondiale, Iga Swiatek, au tournoi sur terre battue de Stuttgart, en Allemagne, à la fin du mois d’avril, et s’est retirée du tournoi de Madrid.

« Ç’a été difficile pour moi après Stuttgart », a admis Jabeur, en ajoutant qu’elle a recommencé à trouver ses repères.

Jabeur a décoché 27 coups gagnants contre sept seulement pour Bronzetti, mais elle a aussi commis 24 fautes directes — un aspect de son jeu qu’elle devra de toute évidence travailler.

Zverev a tourné la page sur 2022

PHOTO EMMANUEL DUNAND, AGENCE FRANCE-PRESSE Alexander Zverev

De son côté, l’Allemand Alexander Zverev a défait le Sud-Africain Lloyd Harris 7-6 (6), 7-6 (0) et 6-1 à son premier match sur la terre battue parisienne après s’être grièvement blessé à une cheville contre Rafael Nadal en demi-finales du tournoi l’an dernier.

Zverev, la 22e tête de série à Roland-Garros, a atteint le deuxième tour après avoir porté sa fiche en carrière contre Harris à 4-0. L’Allemand a éprouvé de la difficulté à retrouver son niveau de jeu d’antan après avoir dû abandonner son duel contre Nadal en raison d’une blessure à une cheville, avant de passer sous le bistouri. Il a cependant démontré des progrès lors des tournois préparatoires en vue des Internationaux de France.

Par ailleurs, l’adolescente russe âgée de 16 ans Mirra Andreeva a entamé son premier tournoi du Grand Chelem en carrière en dominant Alison Riske-Amritraj 6-2, 6-1. La sœur aînée d’Andreeva — Erika, qui est âgée de 18 ans — doit affronter Emma Navarro plus tard aujourd’hui.

La sixième tête de série Coco Gauff a mis du temps à trouver ses repères, mais elle a éventuellement vaincu Rebeka Masarova 3-6, 6-1 et 6-2.

Deux têtes de série ont cependant plié bagage chez les dames mardi : l’Ukrainienne Anhelina Kalinina (no 25) a plié l’échine 6-2, 6-3 devant la Française Diane Parry, tandis que la Tchèque Marie Bouzkova (no 31) a été surprise 6-4, 7-6 (5) par la Chinoise Xinyu Wang.

D’autre part, Swiatek entamera en fin de journée la défense de son titre contre Cristina Bucsa, qui est classée 70e au monde.

PHOTO THOMAS SAMSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Casper Ruud

Du côté masculin, la quatrième tête de série Casper Ruud a défait Elias Ymer 6-4, 6-3, 6-2. Le Norvégien demeure l’un des favoris aux grands honneurs à Roland-Garros après s’être incliné en finale devant Nadal l’an dernier.