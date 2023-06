(Paris) Ça n’a pas été de la tarte, mais l’Allemand Daniel Altmaier est parvenu à évincer la huitième tête de série Jannik Sinner 6-7 (0), 7-6 (7), 1-6, 7-6 (4), 7-5 au bout de cinq heures et demie de jeu, jeudi, au deuxième tour des Internationaux de tennis de France.

Sinner disposait de deux balles de match alors qu’il servait pour la victoire à 5-4 à la quatrième manche, mais il a été incapable d’en convertir une seule. Altmaier, 79e joueur au monde, a alors saisi sa chance et couronné sa remontée avec un as à 178 km/h sur sa cinquième balle de match.

« J’ignore si on peut parler d’un match historique, a dit Altmaier en essuyant les larmes qui perlaient sur ses joues, mais je crois qu’on s’en souviendra longtemps. »

Casper Ruud (no 4), Frances Tiafoe (no 12) et Borna Coric (no 15) ont tous triomphé également.

Pour sa part, l’Australien Alex de Minaur a plié l’échine devant l’Argentin Tomas Martin Etcheverry 6-3, 7-6 (2), 6-3.

Elena Rybakina passe au 3e tour

PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ASSOCIATED PRESS Elena Rybakina

Un peu plus tôt dans la journée, Elena Rybakina a démontré qu’elle est de plus en plus à l’aise sur la terre battue puisqu’elle a disposé d’une autre jeune joueuse tchèque en route vers le troisième tour du tableau féminin.

La championne de Wimbledon, quatrième tête de série à Roland-Garros, a pris la mesure de la joueuse de 18 ans Linda Noskova 6-3, 6-3 sur le court Suzanne-Lenglen.

On pourrait croire qu’elle a toujours été à l’aise sur la terre battue après avoir remporté l’Omnium d’Italie, mais la Kazakhe de six pieds puise plutôt sa confiance sur cette surface de jeu de son gabarit imposant.

« C’est mon arme de prédilection, a-t-elle confié. Mais en même temps, ça n’est pas facile de se déplacer sur la terre battue. Je dois toujours anticiper mes déplacements et, bien sûr, être patiente pendant les échanges. »

La finaliste des Internationaux d’Australie a claqué 30 coups gagnants, contre 16 pour Noskova, et les deux joueuses ont commis 26 fautes directes.

« J’ai éprouvé des ennuis avec mon service », a admis Rybakina, qui est née à Moscou.

Rybakina, qui a défait Brenda Fruhvirtova au premier tour, retrouvera maintenant l’Espagnole Sara Sorribes Tormo sur sa route.

Mirra Andreeva au 3e tour de son premier Grand Chelem

PHOTO THOMAS SAMSON, AGENCE FRANCE-PRESSE La joueuse russe Mirra Andreeva s’est qualifiée pour le troisième tour de Roland-Garros en balayant la Française Diane Parry.

Par ailleurs, Mirra Andreeva continue de faire tourner les têtes à son premier tournoi du Grand Chelem en carrière.

La Russe âgée de seulement 16 ans a évincé la Française Diane Parry 6-1, 6-2 au deuxième tour. Andreeva n’a concédé que six jeux au cours des deux premiers tours.

Elle affrontera maintenant la finaliste de Roland-Garros en 2022, Coco Gauff, qui a battu Julia Grabher 6-2, 6-3. Gauff, une Américaine âgée de 19 ans, est la sixième tête de série et s’est fait un nom en éliminant sa compatriote Venus Williams en route vers le quatrième tour du tournoi de Wimbledon à l’âge de 14 ans.

Andreeva et Gauff se sont déjà entraînées ensemble, mais ça ne signifiera rien samedi.

« Un entraînement et un match sont deux choses très différentes, donc je jouerai peut-être de manière différente, a expliqué Andreeva. Je ne sais pas. Qui sait ? »

On lui a aussi demandé en conférence de presse jeudi ce qui expliquait ses récents succès, à un si jeune âge.

« Peut-être, comme le dit si bien mon entraîneur, que je ne dois pas agir comme une diva. Je dois toujours rester humble », a confié celle dont la sœur aînée, Erika, a plié l’échine au premier tour à Paris.

De son côté, la 20e tête de série Madison Keys a commis un impressionnant total de 74 fautes directes en route vers une défaite de 6-2, 4-6 et 6-4 contre sa compatriote américaine Kayla Day sur le court Simonne-Mathieu.

Day, une joueuse âgée de 23 ans qui a remporté le titre junior aux Internationaux des États-Unis en 2016, est classée 138e au monde et a dû franchir le tableau des qualifications avant de se retrouver dans le programme principal. Elle a vaincu la Française Kristina Mladenovic au premier tour.

L’élimination de Keys s’ajoute aux nombreuses surprises qui se sont produites jusqu’ici chez les dames à Paris. Bernarda Pera a notamment écarté Donna Vekic, la 22e tête de série, en trois manches de 3-6, 6-4 et 6-3.

La logique a cependant été respectée pour Iga Swiatek (no 1) et Ons Jabeur (no 7), qui l’ont emporté en manches consécutives.