Dans un match qui n’a duré que 62 minutes, la Canadienne Bianca Andreescu a subi une cinglante défaite de 6-1, 6-1 aux mains de l’Ukrainienne Lesia Tsurenko en troisième ronde du simple féminin des Internationaux de tennis de France, samedi.

La Presse Canadienne

Ce revers sonne le glas de la représentation canadienne en simple à Roland-Garros, autant chez les femmes que chez les hommes.

Vendredi, Denis Shapovalov avait également subi l’élimination sans gagner une seule manche, face au numéro un mondial Carlos Alcaraz.

Confrontée à une rivale âgée de 34 ans et détentrice du 66e rang au classement de la WTA, Andreescu a été dominée à tous les niveaux sauf au chapitre du taux de réussite de premiers services (64 % contre 49 %).

PHOTO JULIEN DE ROSA, AGENCE FRANCE-PRESSE Lesia Tsurenko

Pourtant, Andreescu n’a gagné que 38 % des points après avoir logé sa première balle en jeu, comparativement à 63 % pour l’Ukrainienne. Pour l’ensemble du match, Andreescu n’a gagné que 16 points sur 45 à son service, pour un taux d’efficacité de 36 %.

Andreescu a commis un total de 22 fautes directes et trois doubles fautes, à comparer avec six coups gagnants et aucun as. Elle a fait face à six balles de bris en sept jeux au service et n’en a sauvé aucune.

Signe, peut-être, du sort qui l’attendait, Andreescu a perdu le jeu initial du match à son service en concédant quatre points consécutifs après avoir pris une avance de 40-15.

Quatre jeux plus tard, de nouveau à son service, la Canadienne s’est donné un coussin de 40-0 avant de perdre les cinq points suivants, et le jeu, ce qui conférait alors à Tsurenko une avance de 4-1 au premier set.

Andreescu a donné espoir à ses supporters en brisant le service de Tsurenko pour entamer la deuxième manche. Toutefois, l’Ukrainienne lui a remis la monnaie de sa pièce dès le jeu suivant et a ajouté des bris lors des quatrième et sixième jeux du set.

Au quatrième tour, Tsurenko affrontera la Polonaise Iga Swiatek, classée numéro un au monde.