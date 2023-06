(Paris) La Canadienne Bianca Andreescu a été expéditive lors du deuxième tour des Internationaux de France, jeudi, alors qu’elle n’a eu besoin que de 69 minutes de jeu pour vaincre l’Américaine Emma Navarro 6-1, 6-4.

La Presse Canadienne

Championne des Internationaux des États-Unis en 2019, Andreescu n’avait jamais auparavant atteint le troisième tour d’un des trois autres tournois majeurs de la WTA.

Andreescu, 42e au classement mondial, a martelé 18 coups gagnants pour s’imposer contre Navarro, 75e.

Au prochain tour, Andreescu affrontera l’Ukrainienne Lesia Tsurenko, qui menait 6-3, 1-0 quand l’Américaine Lauren Davis a déclaré forfait dans leur duel de deuxième tour.

Andreescu en avait arraché lors du premier tour, ayant besoin de deux heures et 30 minutes pour vaincre Victoria Azarenka, 18e tête de série, en trois manches.

Le scénario a été différent cette fois-ci. Andreescu a été particulièrement efficace en première manche. Elle a brisé le service de sa rivale dès le premier jeu de la rencontre et n’a jamais été inquiétée par la suite.

Navarro a offert une meilleure opposition en deuxième manche. Elle a brisé le service d’Andreescu lors du cinquième jeu, mais l’Ontarienne lui a joué le même tour trois jeux plus tard.

Andreescu a ensuite brisé le service de Navarro pour une cinquième fois du match lors du 10e jeu pour mettre fin à la rencontre.

Fernandez progresse en double

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Leylah Annie Fernandez

Du côté du double féminin, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a franchi le premier tour, tandis que la Britanno-Colombienne Rebecca Marino a subi l’élimination.

Fernandez et l’Américaine Taylor Townsend ont vaincu l’Italienne Sara Errani et l’Américaine Bethanie Mattek-Sands 7-5, 7-6 (3). Fernandez et Townsend sont les 10es têtes de série du tableau de double féminin.

Au prochain tour, Fernandez et Townsend croiseront le fer avec l’Estonienne Ingrid Neel et la Taïwanaise Fang-Hsien Wu.

Pour leur part, Marino et la Chinoise Lin Zhu ont perdu 7-5, 7-5 face aux Chinoises Yifan Xu et Zhaoxuan Yang, 11es têtes de série.

Vendredi, l’Ontarien Denis Shapovalov disputera son match de troisième tour en simple masculin face à la sensation espagnole Carlos Alcaraz.

L’Ottavienne Gabriela Dabrowski et Andreescu commenceront leur parcours en double mixte. Dabrowski fait équipe avec l’Américain Nathaniel Lammons, tandis qu’Andreescu joue avec l’Australien Michael Venus.