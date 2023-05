La roulette, le black jack ou le craps, autant de jeux de hasard que de possibilités de se ruiner, ou de s’enrichir. S’amuser à prédire l’issue du volet masculin de Roland-Garros s’apparente à l’idée d’entrer dans un casino. Là où aucune certitude n’existe, car ce sera le tournoi le plus ouvert des 15 dernières années.



Nicholas Richard La Presse

Pour la première fois depuis 2004, Rafael Nadal sera absent du tableau principal du deuxième tournoi majeur de la saison. Le tenant de 14 titres à la porte d’Auteuil veut guérir une blessure à la hanche et réapprendre à aimer son sport.

Il serait donc raisonnable de croire qu’en tel cas, les chances des autres concurrents augmentent inévitablement. Toutefois, le nombre de prétendants au titre est aussi à la hausse, ce qui rend les possibilités presque infinies.

L’édition 2023 sera celle de tous les possibles. Le jeu sur terre battue cette saison est magnifiquement imprévisible et exceptionnellement intransigeant.

À la moindre erreur, un autre joueur prend l’ascendant. Aucune sortie de piste ne sera permise sur le sable parisien, car comme des diables de Tasmanie autour d’une carcasse, tout le monde voudra mordre dans sa chance d’accéder au titre.

Virage jeunesse

Les tenants de l’idée que le Big Three est toujours vivant sont sûrement les mêmes qui croient avoir besoin d’une énième saison de La voix. Il faut cesser de vivre dans le passé.

Le tennis d’aujourd’hui est tourné vers l’avenir. L’âge moyen des membres du top 10 mondial est de 24,4 ans. Du lot, Novak Djokovic, à 36 ans, fausse quelque peu les données.

Demeure que pour les huit premiers, il y aurait des arguments valables pour justifier un éventuel triomphe. Tout le monde joue bien. Fait relativement rare sur terre battue, une surface pourtant difficile à maîtriser.

Les victoires viennent de partout et les surprises sont multiples semaine après semaine.

PHOTO TIZIANA FABI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Daniil Medvedev a remporté le tournoi de Rome sur terre battue.

À commencer par Daniil Medvedev, joueur de l’heure sur le circuit, devenu soudainement une menace sur terre battue, alors qu’il ne cesse de répéter depuis cinq ans que cette surface, « faite pour les chiens », était la pire de toutes.

Pour le moment, Carlos Alcaraz demeure le favori pour succéder à son compatriote espagnol. Il trône au sommet du classement mondial et il est indéniablement le meilleur joueur sur terre battue. Il a aussi gagné le tournoi de Barcelone et celui de Madrid.

PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Holger Rune

Holger Rune, quant à lui, a toutes les raisons d’arriver dans la capitale française avec confiance, entrain… et arrogance. Le nouvel enfant terrible du tennis vient d’atteindre la finale du tournoi de Rome en éclipsant au passage Novak Djokovic et Casper Ruud.

Il a également remporté les honneurs à Munich, après avoir perdu en finale à Monte-Carlo contre Andrey Rublev. Il a de l’aplomb, le jeune homme, et il a déjà le caractère nécessaire pour aspirer aux grands honneurs.

Ils sont mûrs

Ils sont jeunes, mais ils sont déjà des vétérans. Malheureusement, des joueurs comme Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev sont « tombés entre deux craques ». Tout juste dans l’embouchure entre la fin du Big Three et l’ascension des nouvelles têtes. Ainsi, ils n’ont jamais eu le succès escompté en tournois du Grand Chelem.

Certes, Medvedev a gagné les Internationaux des États-Unis en 2021, mais il s’est aussi incliné trois fois en finale. Contre toute attente, il joue merveilleusement bien sur terre battue, comme en témoigne son parcours à Rome. Il est le joueur de l’année sur le circuit de l’ATP. Il a déjà cinq titres cette saison, plus que quiconque, et cette ouverture pourrait être bénéfique pour le deuxième joueur mondial.

PHOTO GREGORIO BORGIA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev ont souffert du même manque d’occasions. À 24 et 25 ans respectivement, il n’est pas trop tard. Toutefois, avant qu’Alcaraz, Rune, Jannik Sinner et Félix Auger-Aliassime ne prennent davantage de galon, ils doivent mettre des titres majeurs en banque. Tsitsipas et Rublev ont chacun quatre titres en carrière sur terre battue. Ils ont également très bien fait depuis le début de la saison.

En quête du 23e

Quiconque entretient un minimum de respect pour ce sport aurait souhaité voir Nadal savourer son 23e titre majeur à Roland-Garros et ainsi s’emparer seul du premier rang de l’histoire du tennis masculin.

Même s’il est plutôt tranquille cette saison en ayant disputé seulement six tournois, Novak Djokovic a tout de même trouvé le moyen de remporter les Internationaux d’Australie, son 22e titre en Grand Chelem, et le tournoi d’Adélaïde.

PHOTO GREGORIO BORGIA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic

S’il y en a un qui peut profiter de l’absence de Nadal, c’est le Serbe. Un seul joueur autre que Nadal a remporté le tournoi au cours des sept dernières années et c’est le Djoker.

Il a sans doute réservé sa plus belle main pour le deuxième tournoi majeur de la saison. Comme le hasard saura générer beaucoup de surprises, la carte de l’expérience sera peut-être la plus forte.

Cinq joueurs qui pourraient surprendre

Avec l’absence de Rafael Nadal, le tableau est grand ouvert à Roland-Garros pour les huit premiers joueurs au classement mondial. Cependant, comme la terre battue parisienne renferme d’innombrables surprises, voici cinq joueurs pouvant se faufiler là où on ne les attend pas.

Lorenzo Musetti

PHOTO GREGORIO BORGIA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lorenzo Musetti

Même s’il a seulement 21 ans, on voit arriver Musetti depuis un bon moment déjà. L’Italien au brillant revers à une main est un spécialiste de la terre battue. Dix-huit de ses 25 matchs en 2023 ont été disputés sur cette surface. Roland-Garros est son Super Bowl. Musetti a disputé bon nombre de matchs contre des joueurs mieux classés et il aura eu le dessus, notamment face à Jannik Sinner, Cameron Norrie et Frances Tiafoe. Le 18e joueur mondial est l’un des joueurs les mieux rodés du circuit sur terre battue à l’approche du plus gros tournoi.

Jan-Lennard Struff

PHOTO THOMAS COEX, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Jan-Lennard Struff

Tombeur de Stefanos Tsitsipas et d’Aslan Karatsev à Madrid, Struff aura donné du fil à retordre à Carlos Alcaraz en finale. Le gentil géant a joué ses cinq premiers matchs de la saison sur dur, mais depuis, il a évolué seulement sur terre battue. Offensif et très gros serveur, de prime abord, le style de jeu de la 26e raquette mondiale n’a pas l’air de se mouler nécessairement à la surface du deuxième tournoi majeur de la saison. Pourtant, il y joue très bien. Il a gagné plus de 50 % de ses matchs depuis un an et ses deux seules finales en carrière sont survenues sur terre battue.

Cameron Norrie

PHOTO ALEKSANDRA SZMIGIEL, ARCHIVES REUTERS Cameron Norrie

En début de saison, pendant que la majorité des joueurs optaient pour disputer les tournois intérieurs sur dur, Norrie a plutôt choisi de jouer sur terre battue. Ainsi, à Buenos Aires, il s’est incliné devant Carlos Alcaraz en finale, mais la semaine suivante, à Rio, il a pris sa revanche pour remporter les grands honneurs. Norrie est d’abord et avant un tout un joueur de gazon, ça fait partie de son ADN. Le Britannique est tout de même capable de tirer son épingle du jeu sur terre battue. Il joue bien cette saison, il est le 10e joueur avec le plus de points accumulés.

Borna Ćorić

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Borna Ćorić

La surface favorite de Ćorić n’est pas la terre battue. Cependant, selon les statistiques, c’est sur celle-ci qu’il a obtenu le plus de succès depuis le début de sa carrière avec un ratio de victoires de 56,1 %. Lors de ses deux derniers tournois, à Madrid et à Rome, il s’est rendu jusqu’en demi-finale et en quarts de finale. À 26 ans, il occupe le 16e rang mondial grâce à des poussées dans les tournois de série 1000. Cette confiance pourrait peut-être lui permettre de se frayer un chemin dans le tableau principal.

Alexander Zverev

PHOTO MARTIAL TREZZINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alexander Zverev

Oui, Alexander Zverev joue toujours au tennis ! À peu près tout le monde semble l’avoir oublié depuis son horrible blessure subie en demi-finale du tournoi de Roland-Garros, l’année dernière, face à Rafael Nadal. Au meilleur de sa forme, Zverev est assurément l’un des cinq meilleurs joueurs de la planète. À ses huit derniers tournois du Grand Chelem, il a atteint quatre fois les demi-finales, dont deux fois à Paris. L’Allemand est revenu au jeu en janvier et, depuis, il a gagné 16 de ses 30 matchs.